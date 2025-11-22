מצוקה ונטייה לאובדנות: תופעת הלוואי של התרופה הפופולרית

אלפי גברים בישראל נוטלים את התרופה "פרופסיה" למניעת התקרחות, אשר מחקרים הראו שבין תופעות הלוואי שלה ניתן למצוא תסמינים חמורים של מצוקה נפשית, ואף נטייה לאובדנות. בעולם כבר החלו לנקוט בצעדים נגד השימוש בתרופה, בעוד שבישראל נראה שהאזהרות לא מגיעות בזמן.

הערב שודר ב"מגזין השבת" התחקיר של יעל שני שמעלה כי חברות התרופות מסתירים דברים שלא רוצים שהציבור יידע. מורן וינטרוב, שנטל פרופסיה ושקע בדיכאון, סיפר: "הכל נהפך לשחור בפנים, עד כדי כך שאתה חושב 'למה לי לחיות?'".

