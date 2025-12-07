מתכננים להסיר משקפיים בלייזר? כך תבחרו את המקום הנכון

יותר ויותר ישראלים פונים להסרת משקפיים בלייזר כדי להשתחרר מהתלות במשקפיים או עדשות מגע. ישראל נחשבת לאחת המדינות המובילות בעולם בתחום ניתוחי העיניים, וכ־15 אלף ישראלים עוברים מדי שנה ניתוח לייזר להסרת משקפיים. למרות שמדובר בהליך בטוח ויעיל, רגע הבחירה במכון הניתוח הוא שלב קריטי – כזה שישפיע לא רק על חוויית ההליך אלא גם על התוצאה הסופית לאורך שנים.

כדי לקבל החלטה מושכלת, יש ארבעה שיקולים מרכזיים שכדאי לבחון: איכות ובקיאות הרופא המנתח, עומק ורמת הפירוט של בדיקת ההתאמה, רמת הזמינות והליווי לאחר הניתוח, והאמינות המקצועית של המכון כולו.

הטכנולוגיה מתקדמת, אבל הידיים שמפעילות אותה חשובות לא פחות

לטכנולוגיות המתקדמות ולמכשור הלייזר יש תפקיד מרכזי בהצלחת הניתוח, אך לא פחות מכך, המיומנות והניסיון של הרופא המבצע. נתון קריטי שיש לשים אליו לב הוא איכות ההכשרה של המנתח, מספר הניתוחים שביצע בפועל והיכולת שלו להתמודד עם מצבים מורכבים. עבור מטופלים זו נקודה מהותית: לא “המכשיר החדש ביותר” הוא שמבטיח לבדו תוצאה בטוחה ומדויקת, אלא הידיים שמפעילות אותו. כאן חשוב להעמיק בבדיקות ולשאול את השאלות הנכונות.

צוות המומחים של 'אסותא אופטיק' הינו המובילים והמנוסים בישראל: פרופ' איתן לבני, מנהל יחידת הקרנית בבילינסון ומומחה להשתלות קרנית, קטרקט וניתוחי לייזר. פרופ' אירית בכר, מנהלת מחלקת העיניים בבילינסון ומנהלת רפואית באסותא אופטיק, בעלת מומחיות בלייזר, קטרקט והשתלות קרנית. ד"ר עופר דפנא, מומחה לקרנית וקטרקט באסותא, שסיים התמחות בקפלן ותת התמחות בבילינסון, יזם ומייסד Eye Yon Medical. שלושתם נמנים עם מובילי תחום רפואת העיניים בישראל. אליהם מצטרפים ד"ר עדי נחום, ד"ר אנדרו פינק, פרופ' יואב נחום, ד"ר יוסף בלומנקרנץ , פרופ' ניר סורקין וד"ר ראמז ברבארה, כולם בעלי שם וניסיון רב בניתוחי לייזר, קטרקט וקרנית, המעניקים למטופלים שילוב של מקצועיות ומומחיות רפואית מהמעלה הראשונה.

בדיקת התאמה מקיפה – למה כדאי לשים לב

בדיקות התאמה טרום ניתוח מבוצעות בכל מרכז, אך ההבדל האמיתי טמון בעומק, בהיקף ובזהות מי שמבצע אותן. בדיקת ההתאמה לפני ניתוח לייזר נראית במבט ראשון דומה בכל מרכז רפואי, אך בפועל הפערים גדולים. בדיקה מקצועית לא מסתפקת בבדיקת חדות ראייה, אלא כוללת סריקות טופוגרפיה מתקדמות של הקרנית, בדיקות עובי, לחץ תוך עיני, מצב העצבים, יובש בעיניים והיקף האישונים בחושך. אלה נתונים קריטיים למניעת סיבוכים. חשוב לא פחות מי מבצע את ההערכה: מרכזים רציניים מוודאים שגורם בכיר ומומחה מבצע את הבדיקה. לאחר סיום בדיקת ההתאמה מתקיימת שיחה אישית עם הרופא המנתח. בשיחה זו הרופא מסביר על מבנה העין ובמיוחד על הקרנית, מפרט את עקרונות הניתוח בלייזר ואת השיטות השונות, מציג את התוצאות הצפויות, סיכויי ההצלחה, תופעות הלוואי והסיבוכים האפשריים. ההסבר כולל גם את מהלך ההליך כולו, מההכנות המקדימות, דרך הניתוח עצמו ועד שלבי ההחלמה הקרובה והרחוקה. במהלך השיחה עונה הרופא לשאלות המטופל ומעניק הערכה אישית לגבי סיכויי ההצלחה בהתאם לתוצאות בדיקות הראייה והבדיקות הנוספות. אצל מטופלים מעל גיל 40 מתווסף גם הסבר על פרסביאופיה, כלומר הצורך במשקפי קריאה, ועל אפשרויות ההתמודדות הקיימות.

TRANS PRK ו-Z-LASIK : שתי השיטות המובילות והבטוחות בעולם

שיטות אלה מבוססות על עיצוב הקרנית לצורך תיקון קוצר ראייה, רוחק ראייה או אסטיגמטיזם, ושתיהן מציגות תוצאות ארוכות טווח עם שביעות רצון גבוהה מאוד בקרב מטופלים. ב - TRANS PRKמוסרת השכבה העליונה של הקרנית, האפיתל, והלייזר מעצב את השכבה שמתחתיה. תאי האפיתל מתחדשים בתוך ימים ספורים, אך ההחלמה ארוכה יותר וכוללת לעיתים כאב או תחושת אי נוחות בשבוע הראשון. יתרונה המרכזי של השיטה הוא התאמה למי שקרניתו דקה או שמספר המשקפיים גבוה, וכן למי שעוסק בספורט מגע או נמצא בסיכון לחבלה בעין, שכן אין חשש לפגיעה במתלה קרנית. ב Z-LASIK לעומת זאת נוצרת שכבת כיסוי דקיקה בלייזר בלבד, שמקופלת ומוחזרת לאחר עיצוב הקרנית. ההליך מאפשר החלמה מהירה במיוחד עם שיפור חדות ראייה כבר ביום למחרת. הוא מתאים בעיקר למי שיש קרנית בעובי תקין ומספר בינוני ומטה. מחקרים רבים הראו כי שתי השיטות בטוחות מאוד עם שיעור סיבוכים נמוך ויציבות תוצאה לאורך שנים. מעל 95 אחוז מהמנותחים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מאוד ורבים מהם היו בוחרים לעבור את הניתוח שוב לו היה צורך.

רגישות, נגישות ומקצועיות - מרכיבים חשובים לבחירה נכונה

כל ניתוח, גם אם הוא נתפס כהליך פשוט, מעלה חששות וחוסר ודאות. לכן חשוב לבחור צוות רפואי לא רק מקצועי אלא גם כזה שמשרה תחושת ביטחון ויודע ללוות אתכם לאורך כל הדרך. הצוות שתרגישו מולו בנוח, שייתן מענה לשאלות ויעמוד לצידכם גם ברגעים המורכבים, הוא זה שיעשה את ההבדל. רופא מנתח זמין ונגיש לאחר ההליך, ולא רק מענה קולי או מזכירות, הוא מרכיב חיוני להצלחת התהליך כולו. החיים ללא משקפיים או עדשות מביאים עימם נוחות רבה, אך הדרך לשם דורשת מחשבה והשוואה בין מרכזים רפואיים שונים. הבחירה במרכז המנוסה והאיכותי ביותר תבטיח שתעברו את הניתוח בביטחון ובמקצועיות מקסימלית.

ביטחון גם אחרי הניתוח

חשוב שהמכון בו תבצעו ניתוח הסרת משקפיים בלייזר, כולל מענה זמין למקרה בו נדרשת בדיקה דחופה. כמו כן, מכון שעל צוותו נמנים מספר רופאים מומחים בתחום יכול להציע גיבוי רפואי למקרה שהרופא המנתח אינו זמין באותה העת. יש יתרון רב אם למכון בו אתם אמורים לעבור את הניתוח יש פריסה ארצית עם מספר מוקדים אליהם ניתן לפנות לבדיקות דחופות. בנוסף המכון המנתח צריך לספק שירות ותמיכה בפציינט לאחר הניתוח, גם אם תוצאותיו אינן מושגות. במידה ובמשך השנים חלה נסיגה במספר המשקפיים ובמידה והדבר ניתן לטיפול בניתוח נוסף, מכון איכותי יספק את הטיפול ללא עלות נוספת כמעין תעודת אחריות ללא מגבלת זמן, כל עוד הדבר קשור ישירות לניתוח שבוצע.