1,319 מקרי מוות נמנעו: משרד הבריאות חושף את דוח הזיהומים בבתי החולים

משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) את דוחות המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה לשנת 2025.

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המשרד הדגיש כי הוא מוביל מאמצים רבים לצמצום שיעורי הזיהומים הנרכשים בבתי החולים במסגרת התוכנית הלאומית למניעת זיהומים, ומקיים ניטור מקיף של המקרים לצד פעילות נרחבת והתערבויות ממוקדות.

משרד הבריאות ציין כי אפקט הניהול הלאומי של הזיהומים הוא ישיר. פעילות משרד הבריאות ובתי החולים מנעה בשנת 2025 כ-1,319 מקרי מוות אפשריים וכ-4,668 מקרי זיהום נרכשים, לצד חיסכון של יותר מ-30 אלף ימי אשפוז וכ-300 מיליון ש"ח למערכת הבריאות, זאת על פי הערכת גורמי המקצוע.

לפי דוחות הפעילות של לשנת 2025 בתחום מניעת זיהומים במערכת הבריאות, נמשכת מגמת הירידה בזיהומים נרכשים בבתי החולים. משרד הבריאות ממשיך לפעול יחד עם בתי החולים לצמצום שיעורי הזיהומים ולהפחתת הימצאותם, זאת באמצעות התערבויות ממוקדות במחלקות הפנימיות ואשפוז הממושך.

בשנת 2026 מפעיל משרד הבריאות תוכניות תמרוץ ייעודיות שמטרתן להמשיך ולהפחית את שיעורי הזיהומים בבתי החולים הכלליים ובמחלקות האשפוז הממושך, ובכך להציל חיים. ניכרת ירידה בשיעורי ההדבקה בחיידקים עמידים ובזיהומים הקליניים המשניים להם במרבית בתי החולים וכן ירידה בשיעורי מקרי הבקטרמיה (זיהום בדם).

שיעורי הזיהומים בבתי החולים ממשיכים לרדת, ובחלק מהמדדים נרשמה ירידה של יותר מ-50% ביחס לתחילת התוכנית הלאומית. כך, כפועל יוצא של התערבות ארצית ממוקדת בנושא, כפי שמיושמת ביחידות לטיפול נמרץ זה למעלה מעשור, נצפתה ירידה של יותר מ-50% בשיעורי הבקטרמיה הנרכשת לעומת תחילת ההתערבות, לצד ירידה מקבילה באירועי בקטרמיה הקשורים לצנתר מרכזי.

ירידה נצפתה גם בזיהומים בדרכי השתן הנרכשים במהלך אשפוז, שפחתו בעשרות אחוזים מאז תחילת ההתערבות בתחום.

זיהומים נרכשים במערכת הבריאות פוגעים בכ-5% מכלל המתאשפזים, ומובילים לתמותה של אלפי מטופלים מדי שנה. מרבית זיהומים אלו נגרמים מסיבוכי טיפול וניתנים למניעה.