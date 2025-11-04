משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) את ממצאי סקר חוויית המטופל במחלקות האשפוז בבתי החולים הכלליים לשנים 2024-2025. מהסקר, שנערך בין החודשים נובמבר 2024 למרץ 2025, בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", עולה כי 82% מהמטופלים הביעו שביעות רצון טובה מחוויית האשפוז. נתון זה כמעט זהה לשיעור שנרשם בסקר הקודם שנערך בשנת 2021, אז עמד על 83%.

בסקר, שכלל 11,553 משיבים, נמצא כי המדד שזכה לציון הגבוה ביותר הוא תחושת המטופלים כי הם נמצאים "בידיים טובות", עם ציון של 86%. מדדים נוספים שנבחנו הראו ציונים גבוהים גם כן: מדד היחס מהצוותים הרפואיים קיבל ציון של 84%, ותהליך השחרור מבית החולים קיבל ציון של 83%. מדדים הנוגעים למענה לצרכים ללא מאמץ (78%) ולתנאים הפיזיים (76%) קיבלו ציונים נמוכים יותר.

עוד עולה מהסקר כי הקשר האישי והמקצועי בין הצוות המטפל למטופל הוא הגורם המשפיע ביותר על חוויית המטופלים. ממצא זה הודגש במיוחד בתשובות הפתוחות, שם הביעו המטופלים הערכה רבה לצוותים הרפואיים.

בפילוח הציונים לפי בתי חולים, נמצא כי המרכז הרפואי סורוקה מוביל בין מרכזי העל. בית החולים מאיר קיבל את הציון הגבוה ביותר בקטגוריית בתי החולים הגדולים, בית החולים כרמל מוביל בין בתי החולים הבינוניים, ובית החולים לניאדו מוביל בקטגוריית בתי החולים הקטנים. כמו כן, הסקר מצביע על כך שהמחלקות הפנימיות מקבלות ציונים נמוכים יותר ממרבית המחלקות האחרות.

הסקר הנוכחי כלל מספר שינויים ועדכונים, ביניהם הוספת שאלות פתוחות וקיצור השאלון. לראשונה, נסקרו גם מלווים של מטופלים (11% מהמשיבים), במקרים שבהם המטופל עצמו לא היה מסוגל להשיב. הסקר התמקד במחלקות פנימיות וכירורגיות וכלל מטופלים מעל גיל 18 שאושפזו לשני לילות לפחות.

במשרד הבריאות אומרים כי תחום השירות וחוויית המטופל תופס מקום מרכזי בעשיית המערכת, מתוך הבנה כי מדובר ברכיב המשפיע על תהליכי ההחלמה והריפוי. כל בית חולים יקבל דוח מפורט עם ממצאים הרלוונטיים עבורו, במטרה לאפשר למידה, שיפור ושימור ההישגים.

‎ד״ר איתן וירטהיים, מנכ"ל כללית, מסר בתגובה לסקר משרד הבריאות: "גם בשנה מורכבת שהתנהלה בצל הלחימה, הצליחו צוותי כללית לשמור ואף לשפר את חוויית האשפוז והקשר האנושי עם המטופלים. הישגים אלו משקפים מחויבות עמוקה ומתמשכת לאיכות רפואית ולרפואה אנושית בבתי החולים של כללית. הסקר הלאומי מוכיח פעם נוספת כי השקעה עקבית באיכות, בשירות ובחוויית המטופל מניבה תוצאות משמעותיות. התודות נתונות לצוותים הרפואיים והניהוליים, הרואים בכל מטופל אדם שלם – ומלווים אותו באכפתיות ובמקצועיות מרגע כניסתו בשערי בית החולים ועד לשובו הביתה לקהילה".

אפרת הרוש, מנהלת השירות וחוויית המטופל בסורוקה מסרה: "התוצאה הזו היא לא רק מספר היא משקפת את הלב הפועם של סורוקה. הצוותים שלנו רואים את האדם שמאחורי כל מטופל, גם כשהעומס גדול והאתגרים עצומים. זו גאווה גדולה לראות שחוויית המטופלים והמשפחות קיבלה ביטוי כל כך משמעותי בסקר, במיוחד בתקופה שבה נדרשנו לגלות חוזק, רגישות ואנושיות יוצאת דופן".

פרופ' שלומי קודש, מנהל סורוקה מרכז רפואי הוסיף: "אלפי עובדות ועובדי סורוקה הם 'שחקני נשמה' שלצד טיפול רפואי מהשורה הראשונה מעניקים שירות מצוין לתושבי הנגב. הישג זה נרשם בתקופה הקשה והמורכבת ביותר בתולדות בית החולים והנגב, כשהצוותים עבדו סביב השעון, גם תחת אש, וטיפלו באלפי פצועים מהחזית ומהעורף. בכל שלב המשיכו להעניק טיפול באותה מחויבות אנושית עמוקה ובמקצועיות שאין לה תחליף. התוצאה הזו היא עדות חיה לרוח סורוקה".

"המתנה לא סבירה"

בתחילת חודש ספטמבר האחרון פורסמו ב-i24NEWS ממצאי מחקר של מכון אסותא לחקר מדיניות הבריאות, בשונה מממצאי הסקר המעודד של משרד הבריאות, הנתונים במחקר היו פחות מעודדים. 25% מהציבור הישראלי סבור ששירותי הבריאות במדינה אינם ניתנים באיכות סבירה, וכשני שליש סבורים ששירותי הבריאות ניתנים בפרק זמן שאינו סביר. השאלון בדק את תפיסות הציבור באשר למהם זמן ומרחק סבירים לאספקת וקבלת שירותי בריאות שונים - כמו שירותים בקהילה ורפואה יועצת, שירותים אמבולטוריים וניתוחים בבתי החולים.

כך למשל, 65% מהציבור סבור כי המתנה לרופא משפחה מעל יומיים היא לא סבירה, 42% סבורים כי המתנה של עד שבוע לאולטרסאונד ובדיקות דימות אינה סבירה, 65% סבורים כי לא צריך לחכות לרופא שיניים במקרה דחוף מעל יומיים, ואילו בתחום של טיפולים בריאות הנפש - 55% סבורים שזה סביר לחכות עד חודש.

באדיבות דוברות אסותא

בהמשך המחקר, שבוצע במימון המכון הלאומי לחקר מדיניות ושירותי הבריאות, נבדקה השאלה - כיצד הציבור מגדיר כסביר את המרחק לקבלת מגוון שירותים רפואיים. רבע הגדירו מרחק של מעל כחצי שעה לרפואת משפחה ורכישת תרופות כלא סביר.

בנוסף, נמצא כי הציבור דורש הגדרה של זמן ומרחק קצרים יותר, עבור ילדים או קשישים, באופן שמשקף את הרגישות והחשיבות של נגישות מיידית לשירותים רפואיים עבור אוכלוסיות אלו. מהנתונים עולה, כי 74% מהציבור סבור שהמתנה לרופא משפחה מעל יומיים עבור טיפול בילד או קשיש היא לא סבירה, בהשוואה ל-65% עבור מטופל שאינו קשיש או ילד.