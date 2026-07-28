פשרה כואבת: ג'ונסון & ג'ונסון תשלם 5.5 מיליארד דולר ל-76 אלף תובעות

תאגיד התרופות וההגיינה ג'ונסון & ג'ונסון ישלם סכום מוערך של כ-5.5 מיליארד דולר כפיצויים עבור 76 אלף תביעות שהוגשו נגד התאגיד, בטענה שאבקת התינוקות ומוצרי הטלק של החברה גרמו לסרטן שחלות.

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הפיצויים שהחברה תשלם מגיעים בתום מאבק משפטי שנמשך עשור, וזאת על מנת לסיים את הסאגה אשר על פי המחלקה המשפטית של החברה מהווה פשרה עבור תביעות "חסרות בסיס". החברה האמריקנית נתבעה בעבר בגין טענות לפיהן אבקות הטלק שהיא מייצרת מכילה אזבסט, הידוע כחומר מסרטן.

באוקטובר 2025 החברה חויבה לשלם באופן תקדימי פיצויים בסך של 966 מיליון דולר למשפחתה של אישה מקליפורניה שנפטרה מסרטן השחלות, זאת לאחר שהשתמשה באבקת טלק של ג'ונסון & ג'ונסון במשך 60 שנה.

עם זאת, החברה זכתה בשבוע שעבר בניצחון משמעותי בבית המשפט, כאשר שופט פדרלי הטיל ספק ביכולתם של התובעים להוכיח שאבקת הטלק של החברה היא זו שגרמה לסרטן השחלות אצל התובעות, זאת לאחר שבחברה אמרו שהאבקות אינן מכילות אזבסט. מוצרי הטלק של ג'ונסון & ג'ונסון המכילים אזבסט הוסרו לחלוטין מהמדפים בשנת 2023.