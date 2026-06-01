תפריט התזונה היומי שלכם משפיע ישירות על חוזק השלד, תפקוד השרירים ומערכת העצבים, כאשר רשימת רכיבים תזונתיים חלופיים מגלה כי ניתן להגיע לכמות הסידן המומלצת גם ללא שימוש במוצרי חלב פרה. סידן מוכר בעיקר בזכות תרומתו לבניית שיניים ועצמות חזקות, אך המינרל הזה קריטי באותה מידה גם לפעילות התקינה של הלב, הפרשת ההורמונים והולכת האותות העצביים בגוף.

נשים בוגרות נדרשות לצרוך כיום כמות של כ-1,200 מיליגרם סידן בכל יום, בעוד שגברים בוגרים זקוקים לכ-1,000 מיליגרם. בעוד שרבים בציבור נוהגים לשתות כוס חלב כדי לקבל כ-300 מיליגרם סידן. הנה שמונה מאכלים נגישים, חלקם הגדול נטול חלב לחלוטין, שמספקים ערכים גבוהים בהרבה.

הטופו המוצק מוביל את רשימת תחליפי הסידן ומציע כמות חסרת תקדים של 506 מיליגרם סידן לכוס אחת בלבד, נתון הגבוה משמעותית בהשוואה לחלב פרה. תהליך הייצור של הטופו כולל לעיתים קרובות שימוש בסידן כחומר מקריש, דבר שמקפיץ את ערכו התזונתי של המוצר הסופי המבוסס על פולי סויה, לצד אספקה של ויטמינים מקבוצת בי, ברזל וחלבון מן הצומח.

מומחי בריאות ממליצים לבדוק את טבלת הערכים התזונתיים על גבי האריזה ברשתות השיווק כדי לוודא שנבחרה הגרסה העשירה בסידן, המתאימה לשילוב בתבשילים, מוקפצים וסלטים.

הירק המוביל בקטגוריה הירוקה הוא כרוב עלים מבושל, המעניק לגוף 402 מיליגרם סידן במנה של כוס וחצי בלבד, לצד ויטמין קיי, ויטמין סי ובטא קרוטן התומכים במערכת החיסון וברקמות העין.

מיד אחריו ניצבים השקדים והטחינה הגולמית, המציגים שניהם נתון של 363 מיליגרם סידן למנת הגשה. מנה של כוס שקדים אחת מלאה בסיבים תזונתיים, חלבונים, שומנים בריאים וויטמין אי, טחינה משומשום מלא מספקת לגוף גם זרחן, מנגן, ברזל ואבץ המשפרים את בריאות המעיים.

דגים משומרים מהווים מקור זמין, זול ואיכותי לסידן, כאשר מנה של סלמון משומר מכילה 362 מיליגרם סידן, וחפיסת סרדינים מספקת 351 מיליגרם מהמינרל. הסיבה לעושר התזונתי של הסרדינים נעוצה בעובדה שהם נארזים יחד עם העצמות הרכות שלהם, אשר מתרככות לחלוטין בתהליך השימור, בטוחות למאכל ואינן מורגשות בעת הלעיסה. דגים אלו מעשירים את הגוף גם בחומצות שומן מסוג אומגה 3, חלבונים וויטמין די, המסייע לספיגת הסידן בעצמות.

התוספת המרוכזת ביותר מגיעה בדמותם של זרעי צ'יה, אשר ארבע כפות בלבד שלהם מכילות 333 מיליגרם סידן, בשילוב נוגדי חמצון וסיבים תזונתיים שניתן לשלב בקלות בתוך שייקים, דייסות ומאפים. עבור צרכנים המבקשים פתרון נוזלי, רשתות המזון משווקות מיץ תפוזים מועשר בסידן המכיל 349 מיליגרם לכוס, ומספק במקביל גם ויטמין סי, אך מומלץ לצרוך אותו במתינות בשל רמת הסוכר הגבוהה שבו ומיעוט הסיבים התזונתיים בהשוואה לפרי השלם. כדי למנוע חוסרים תזונתיים, ארגוני הבריאות ממליצים לגוון את מקורות המזון ולא להסתמך על רכיב בודד.