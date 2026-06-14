לראשונה בעולם, חיסון שתוכנן במלואו באמצעות בינה מלאכותית ועוצב בעזרת סימולציות מחשב עבר בהצלחה ניסוי קליני בבני אדם. החוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' בבריטניה דיווחו כי החיסון נמצא בטוח לשימוש והצליח לעורר תגובה חיסונית נגד מגוון רחב של נגיפי קורונה.

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בניגוד לחיסונים מסורתיים, שמפותחים נגד נגיף קיים ומוכר, החוקרים השתמשו במודל בינה מלאכותית שסקר מאגרי מידע גנטיים עצומים של נגיפי קורונה מרחבי העולם במטרה לזהות מראש מטרות חיסוניות שיכולות לספק הגנה גם מפני נגיפים עתידיים.

במסגרת ניסוי שלב 1 השתתפו 39 מתנדבים בריאים בני 18 עד 50. לפי החוקרים, לא נרשמו תופעות לוואי משמעותיות, והחיסון עורר תגובה חיסונית גם נגד נגיפי עטלפים בעלי פוטנציאל להפוך בעתיד לאיום על בני אדם.

חידוש נוסף הוא אופן מתן החיסון: הזרקה בלחץ גבוה דרך העור, ללא שימוש במחט. כעת נערכים החוקרים לניסוי שלב 2 בהשתתפות יותר מ-200 נבדקים. לדבריהם, אם התוצאות ימשיכו להיות חיוביות, מדובר עשוי להיות צעד משמעותי בדרך לפיתוח חיסונים שיסייעו להתמודד לא רק עם מגפות קיימות, אלא גם עם אלו שעדיין לא הופיעו.