טרגדיה בבית החולים דנה: פעוט בן 3 נפטר מ"חיידק אלים"

טרגדיה קשה התרחשה היום (שבת) בבית החולים "דנה" לילדים, שבמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. פעוט בן 3 הובא למחלקה לרפואה דחופה כשהוא במצב של שוק זיהומי קשה, עם חשד קליני מובהק למנינגוקוקסמיה. הצוות הרפואי בבית החולים פתח באופן מיידי במאמצי החייאה נרחבים ואינטנסיביים במטרה לייצב את מצבו, אך למרבה הצער, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

בעקבות האסון המצער, בקהילה הרפואית שבים ומדגישים את חשיבות המניעה והחיסון נגד המחלה האלימה. כיום קיים חיסון זמין ויעיל המגן מפני מנינגוקוק B, אשר מומלץ באופן נחרץ על ידי איגוד רופאי הילדים בישראל.

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גורמי המקצוע קוראים לציבור ההורים לחסן באופן שוטף תינוקות ופעוטות בהתאם להמלצות, במטרה למנוע מקרי קצה דומים ולהציל חיים.

מהו "החיידק האלים"?

חיידק המנינגוקוק B הוא חיידק אלים במיוחד, שעלול לפלוש לזרם הדם ולהוביל במהירות קיצונית - לעיתים תוך פחות מ-4 שעות - להתפתחות של מחלה קשה, קטלנית וסוערת. המחלה עלולה לגרום לזיהום דם חמור, לדלקת קרום המוח ואף למוות, כאשר האוכלוסייה הפגיעה ביותר היא תינוקות ופעוטות עד גיל שנתיים.

החיידק עובר מאדם לאדם דרך טיפות רוק (שיעול, עיטוש, נשיקות) או מגע הדוק. המחלה שכיחה יותר בקרב ילדים, בני נוער וצעירים השוהים בסביבות צפופות. אבחון וטיפול: מתבצע באמצעות בדיקות דם, תרביות, ולעיתים ניקור מותני.טיפול: מצריך אשפוז מיידי, לרוב בטיפול נמרץ, ומתן אנטיביוטיקה תוך-ורידית.

תסמינים עיקריים ראשוניים

התסמינים עיקריים ראשוניים הם דמויי שפעת: חום גבוה, כאבי שרירים ועייפות, סימני עור, הופעת פריחה בצורת נקודות אדומות או סגולות שלא נעלמות , נוקשות בצוואר, כאבי ראש חזקים, בלבול ורגישות לאור.

תמרור האזהרה הקריטי והמשמעותי ביותר שיש לשים לב אליו הוא הופעת פריחה של נקודות בצבע אדום-כחול (פריחה פטכיאלית) שאינה מבהירה או נעלמת בלחיצה קלה.

המענה המניעתי היעיל ביותר נגד החיידק הוא חיסון ה-Bexsero, המאושר לשימוש ומציג נתוני יעילות ובטיחות גבוהים במיוחד של כ-90% במניעת תחלואה קשה. בישראל החיסון אינו נכלל כיום בסל חיסוני השגרה האוטומטיים הניתנים ב"טיפת חלב", אך משרד הבריאות ואיגוד רופאי הילדים ממליצים עליו באופן נחרץ לכל ילד עד גיל שנתיים. החיסון זמין לרכישה דרך קופות החולים באמצעות הפנייה מרופא הילדים, כאשר קופות החולים משתתפות במימונו ומספקות הנחה בשיעור של כ-50$$ למבוטחים.