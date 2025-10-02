אסון באילת: בן 14 נהרג כתוצאה מקריסת עמוד תיבות דואר

אסון באילת: נער כבן 14 נהרג היום (חמישי) כתוצאה מקריסת עמוד תיבת דואר בעיר. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים יוספטל בעיר, תוך פעולות החייאה - כשמצבו אנוש והוא סובל מחבלת ראש. עם זאת, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה חוקרת את האירוע הקשה.

פראמדיק מד"א שלום בן דוד ואסף תפוחי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את הנער שוכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש קשה. פלג גופו התחתון היה מתחת לעמוד תיבות הדואר שקרס ואזרחים ביצעו בו פעולות החייאה בהדרכה של מוקד 101 של מד"א".

"סיפרו לנו שהוא טיפס על עמוד התיבות שקרס והוא נפל מגובה. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות בשטח ותוך כדי הפינוי לבית החולים כשמצבו אנוש", נמסר עוד.