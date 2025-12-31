נתון מדאיג: כשליש מהישראלים חשים שהם זקוקים לסיוע נפשי

במהלך שנתיים של מלחמה, נראה שאחד המאפיינים המשמעותיים באורח החיים הישראלי הוא חוסר ודאות, לצד לחץ ומשברים. מדד הבריאות של ישראל לשנת 2025, שפורסם היום (רביעי) על ידי מכבי שירותי בריאות, מראה כי למרות שרוב הישראלים מעידים על בריאות כללית טובה - כשליש מהישראלים חשים כי הם זקוקים לסיוע נפשי מאיש מקצוע.

מדד הבריאות של מכבי נבנה מתוך מאגר נתונים רפואיים אובייקטיביים של מבוטחי הקופה, לצד סקר שנערך בקרב הציבור הישראלי, ומגמות בצריכת שירותי בריאות שנצפו בכלים דיגיטליים. לצד תחושת הבריאות הכללית והנפשית של המשיבים, המדד בודק גם את הרגלי הבריאות של תושבי ישראל, בהם אורח חיים, נתוני תחלואה, והטיפולים הרפואיים שסופקו במהלך השנה.

מתוצאות הסקר עולה כי 62% מהישראלים מדווחים על בריאות טובה מאוד או מצוינת, עלייה בהשוואה לתקופה שקדמה למלחמה; רק 9% מגדירים את מצבם הבריאותי כגרוע או בינוני – שיעור נמוך משמעותית מהשיא שנרשם סמוך לאירועי 7 באוקטובר אל מול אוכלוסיית המדגם שנבדקה.

עם זאת, לצד השיפור בתחושת הבריאות הפיזית, המדד מצביע על שיא מדאיג בצורך בסיוע נפשי: כשליש מהישראלים חשים כי הם זקוקים לסיוע נפשי מאיש מקצוע - הנתון הגבוה ביותר מאז החל המעקב.

גם בקרב משרתי צה"ל בשנה החולפת בסדיר ובקבע שהשיבו על הסקר נרשמה תמונה מדאיגה: 39% מדווחים על צורך בסיוע נפשי, 26% מעלים חשש לדיכאון, ו-48% מעידים על נדודי שינה. בנוסף, מנתוני הסקר של מכבי עולה כי 17% מהציבור תופסים את מצבם הנפשי כבינוני או גרוע - שיעור שעדיין גבוה מהתקופה שקדמה למלחמה (13%).

אורח חיים בריא לצד יושבנות גבוהה והגברת עישון

הסקר מצביע גם על שיפור בהקפדה על אורח חיים בריא: 47% מהציבור מדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאוד - עלייה של כ-15% לעומת התקופה טרום המלחמה בקרב האוכלוסייה שנבדקה. עם זאת, אורח החיים היושבני נפוץ מאוד - הציבור הישראלי יושב בממוצע יותר משמונה שעות ביום, ואחד מכל חמישה ישראלים יושב למעלה מ-11 שעות ביום. כשזה נוגע לפעילות גופנית, מהסקר עולה כי שליש מהישראלים אינם מבצעים כלל פעילות גופנית אירובית, אל מול 40% שכן מבצעים. גם בתחום העישון נרשמת החמרה: 30% מהמעשנים דיווחו כי הגבירו את צריכת העישון בהשוואה לפני שנה.

עלייה בתחלואת חורף ושימוש בזריקות לטיפול בהשמנה

ממאגרי המידע הרפואיים של מכבי, עולה כי תחלואת החורף עלתה ב-7% בעונת 2024-2025 בהשוואה לעונה של שנה לפני כן (2023-2024). כמו כו מספר הלידות ירד ב־4% בשנה החולפת לעומת שנת 2024. בתחום הרפואה המונעת נרשמה יציבות בבדיקות לסרטן השד, לצד עלייה קלה בביצוע בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם. בתחום הטיפול בהשמנה ניתן לראות כי בשנת 2025 רק בקרב מבוטחי מכבי, נרכשו מאות אלפי אריזות של זריקות לטיפול בהשמנה. במקביל, חלה ירידה של 17% בביצוע ניתוחים בריאטריים בהשוואה לשנת 2024.

חלק נוסף בסקר בחן את עמדות הציבור לקראת החורף בנוגע לחיסון שפעת: 40% מהנשאלים מעידים כי לא התחסנו לשפעת מעולם, ורק 4% מהם שקלו להתחסן השנה. נתונים אלה מצביעים על פער בין המלצות המערכת הרפואית לבין עמדות הציבור, במיוחד על רקע עלייה בתחלואת חורף ושיעורי תחלואה גבוהים. עם זאת, במכבי מציינים כי הנתון הזה נאסף בחודש נובמבר, לפי שיא התחלואה בשפעת בחודש דצמבר.