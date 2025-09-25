טיילנול גורם לאוטיזם? המומחים מבהירים - אין סיבה לדאגה

נשיא ארצות הברית עורר השבוע סערה כשטען שנטילת תרופות המכילות פראצטמול בהיריון עלולה לגרום לאוטיזם לעובר - ללא ביסוס מדעי • כתבת הבריאות סיוון אלקלק יצאה לבדוק עם המומחים שמתעקשים - אין סכנה

סיוון אלקלק
סיוון אלקלע
1 דקות קריאה
נטילת טיילנול במהלך ההריון נקשר לסיכון גבוה לאוטיזם: המומחים יוצאים נגד הנשיא דונאלד טראמפ

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר השבוע סערה כשטען שנטילת תרופות המכילות פראצטמול בהיריון עלולה לגרום לאוטיזם לעובר - ללא ביסוס מדעי. כתבת הבריאות סיוון אלקלק הביאה הערב (חמישי) את טיעוני המומחים שמבהירים - אין סיבה לבהלה. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד  

