טיילנול גורם לאוטיזם? המומחים מבהירים - אין סיבה לדאגה
נשיא ארצות הברית עורר השבוע סערה כשטען שנטילת תרופות המכילות פראצטמול בהיריון עלולה לגרום לאוטיזם לעובר - ללא ביסוס מדעי • כתבת הבריאות סיוון אלקלק יצאה לבדוק עם המומחים שמתעקשים - אין סכנה
סיוון אלקלקכתבת בריאות
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר השבוע סערה כשטען שנטילת תרופות המכילות פראצטמול בהיריון עלולה לגרום לאוטיזם לעובר - ללא ביסוס מדעי. כתבת הבריאות סיוון אלקלק הביאה הערב (חמישי) את טיעוני המומחים שמבהירים - אין סיבה לבהלה. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד
