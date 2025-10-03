פריצת דרך עולמית: טיפול תרופתי בהשמנה יותאם לסיבוכי המחלה

פריצת דרך עולמית: האיגוד האירופאי להשמנה (EASO) פרסם היום (שישי) בכתב העת היוקרתי Nature Medicine הנחיות חדשות הכוללות אלגוריתם ראשון מסוגו לטיפול תרופתי, המאפשר לרופאים להתאים את הטיפול במחלת השמנה בהתאם לסיבוכים הנלווים לה.

משמעות הדבר היא שתעשה התאמה אישית של טיפול תרופתי לסיבוכים שונים. האלגוריתם מספק כלי עבודה קליני חדשני, וממליץ בהתבסס על המחקרים האחרונים על תרופות שונות בהתאם לסיבוך. כך למשל, עבור מחלת השמנה עם התקפי לב - ינתן סמגלוטייד (Semaglutide) שהוכח כמפחית אירועים קרדיווסקולריים, עבור מחלת השמנה עם דום נשימה חסימתי בשינה (OSA) - ינתן טירזפטייד (Tirzepatide) שהראה שיעורי הפוגה גבוהים, עבור השמנה עם מחלות ברכיים (אוסטיאוארתריטיס) - ינתן סמגלוטייד, שהפחית כאבים ושיפר תפקוד.

יצויין כי, סמגלוטייד וטירזפטייד הוגדרו כטיפולי קו ראשון במרבית המצבים בזכות ירידה ניכרת במשקל והשפעה על סיבוכים. כפי שהוכח במחקרים נרחבים וממושכים. בצוות הבין-לאומי שגיבש את ההנחיות נמנה גם פרופ׳ דרור דיקר, מנהל מחלקת פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בהשמנה בבית החולים השרון, מקבוצת כללית.

פרופ’ דיקר אמר: "השמנה היא מחלה כרונית מורכבת עם השלכות בריאותיות רבות. ההנחיות החדשות מעניקות לרופאים כלי טיפולי ברור שמכוון איזו תרופה מתאימה לאיזה סיבוך - לב, כבד, שינה או מפרקים. מדובר במהפכה שתשפר את יכולתנו למנוע סיבוכים ולשפר את איכות חיי המטופלים".