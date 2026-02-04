לא היה מחוסן: תינוק בן שנה נפטר מחצבת בירושלים

תינוק בן שנה, חולה חצבת, מת היום (רביעי) במרכז הרפואי הדסה הר הצופים, לאחר שפונה אל חדר המיון ללא רוח חיים. למרות מאמצי ההחייאה בשטח ובבית החולים, נאלץ הצוות לקבוע את מותו. זהו המקרה ה-14 השנה, מרבית הנפטרים מהמחלה הינם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח וכי הוא מציל חיים. מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, במסגרת תכנית החיסונים השגרתית. באזורי התפרצות מומלץ על הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, והמלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

פרופ' אילן דלאל, יו"ר האיגוד לרפואת ילדים, מנהל אגף ילדים בוולפסון, מסר: "חצבת היא לא 'מחלת ילדות קלה', אלא המחלה המדבקת ביותר בעולם, שעלולה להיות קטלנית. המקרה הטרגי היום הוא תזכורת כואבת ומצמררת לחשיבות החיסונים גם בשנת 2026. 14 מקרי מוות בישראל בחורף האחרון, מעבר לכל מדינה מערבית, צריך להדאיג את כולנו.​ אני קורא לכל ההורים, אל תהמרו על חיי ילדיכם. הדרך היחידה לעצור את שרשרת ההדבקה ולהגן על הפעוטות ועל האוכלוסיות הפגיעות היא הקפדה על שגרת החיסונים של משרד הבריאות. התחסנות היא לא רק החלטה אישית, היא אחריות חברתית ומוסרית מהמעלה הראשונה".