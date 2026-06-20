בדיקות המעבדה נמשכות: קבלת התוצאה הסופית לחשד באבולה תיארך כ-48 שעות

משרד הבריאות עדכן היום (שבת) כי השלמת הבירור המעבדתי וקבלת התוצאה הסופית בנוגע לאדם החשוד כחולה באבולה צפויות להימשך עוד כ-48 שעות. עיכוב זה נובע מסיבות קליניות ונעשה בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים המקובלים בארץ ובעולם, כאשר במשרד מדגישים כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד ולא אובחן מקרה מאומת בישראל.

החולה מטופל כעת תחת תנאי בידוד מחמירים ובהתאם לנהלים המקצועיים שנקבעו להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

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במקביל לבדיקות המעבדה, משרד הבריאות מבצע חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים רלוונטיים, ומדגיש כי פנייה תועבר באופן ישיר ואישי לכל מי שיידרש לכך. בדוברות המשרד הבהירו כי מי שלא יקבל פנייה אישית אינו נדרש לנקוט פעולה כלשהי.

נגיף האבולה אינו מועבר באוויר. הדבקה בנגיף מתרחשת אך ורק במגע ישיר עם אדם חולה המפתח תסמינים, או באמצעות מגע עם דם, נוזלי גוף והפרשות.

ההודעה יוצאת על רקע תיעוד בלעדי שהגיע לידי i24NEWS, המציג את מאחורי הקלעים של מאמצי החיטוי הקפדניים שעברו צוותי מד"א ובית החולים רמב"ם בחיפה. לפי נהלי משרד הבריאות, כל אדם ששהה ב-21 הימים האחרונים בקונגו או באוגנדה ופתח חום של 38 מעלות ומעלה מוגדר אוטומטית כחולה חשוד ומפונה בבידוד.

האירוע החל לאחר שהאזרח, ששב לישראל לפני שלושה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, פנה לקבלת טיפול רפואי בעקבות חום גבוה וכאבי ראש. הוא הועבר באופן מבוקר ואושפז בבידוד בבית החולים רמב"ם, שם נערכות הבדיקות הנדרשות. משרד הבריאות מסר כי הוא ממשיך לעקוב אחר האירוע מקרוב ויעדכן את הציבור באופן שוטף ככל שיידרש.