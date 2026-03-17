משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) נתונים על פעילות מערכת הבריאות מתחילת מבצע "שאגת הארי". לפי הדו"ח, המערכת עברה עם תחילת המבצע לרמת כוננות גבוהה המבוססת על לקחי המבצעים האחרונים - בדגש על מבצע "עם כלביא". כ-600 מיליון שקלים הושקעו במיגון. כמו כן, מתחילת המבצע, מתחילת המבצע פונו לבתי החולים 3,530 נפגעים, 1,150 מהם נפצעו בדרכם למרחב המוגן.

המערכת פועלת תחת מצב חירום בעורף וכוננות ד', הכוללת שחרור מוקדם של עד 50% מהמאושפזים ומעבר לפעילות במרחבים ממוגנים ותת-קרקעיים.

קפיצה במיגון ובהיערכות לאשפוז

מתחילת המערכה הוקמו כ-5,200 מיטות ממוגנות נוספות בבתי החולים הכלליים בפריסה ארצית, בהשקעה כוללת של למעלה מ-600 מיליון שקלים. שיעור המיטות הממוגנות עומד כעת על 64%, כשהיעד האסטרטגי הוא הגעה ל-70%. בנוסף, הורחב מערך אשפוזי הבית ב-50% ביחס לשגרה, ונכון ליום שני אושפזו בבתיהם 603 בני אדם.

במערך הדם נאספו עד כה 17,081 מנות דם מתחילת המבצע, בקצב ממוצע של כ-2,000 מנות ביום.

פציעות בדרך למרחב המוגן

נתון בולט בדו"ח נוגע לבטיחות הציבור בעת הישמע התרעה: 1,150 בני אדם פונו לבתי החולים לאחר שנפצעו בדרכם למרחב המוגן. מתוכם, שלושה נפטרו בבית החולים, שניים במצב קשה ו-11 הוגדרו כנפגעי חרדה. רוב הפציעות הקשות נרשמו בקרב בני 70 ומעלה. בעקבות זאת, השיק המשרד קמפיין הסברה למניעת נפילות בדרך למרחב המוגן.

בריאות הנפש והמענה למפונים

מערך בריאות הנפש תוגבר בתקציב של למעלה מ-1.4 מיליארד שקלים. מתחילת המבצע התקבלו כ-16,000 פניות לער"ן, כ-3,900 פניות לקווי הסיוע של קופות החולים וכ-1,900 פניות למרכזי החוסן. בבתי החולים הכלליים דווח על 148 נפגעי חרדה.

במקביל, משרד הבריאות מפעיל מכלול ייעודי למתן מענה ל-2,228 תושבים שבתיהם נפגעו ופונו ל-27 מלונות ב-15 רשויות קולטות. צוותי חוסן פועלים בעשרה מלונות מרכזיים והעניקו טיפול נפשי ראשוני לכ-1,150 מפונים.

היערכות בקצוות ובסייבר

המשרד תגבר גם את המענה הרפואי בצפון ובאילת. בבית החולים יוספטל באילת תוגבר כוח האדם בכירורגים, מרדימים וצוותי טיפול נמרץ, והופעלה תכנית "נצורה" לתגבור עתידי. בתחום הסייבר, הועלתה רמת הכוננות לרמה ד' ("אי בודד") - דרגה אחת לפני הרמה הגבוהה ביותר.

מוקד "קול הבריאות" (5400*) הרחיב את שעות המענה, כשהנושא המוביל בפניות הציבור הוא תורים לטיפת חלב (1,074 פניות) בשל תחנות סגורות או פעילות מצומצמת, ונושאי חיסונים (762 פניות).