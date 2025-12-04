במהלך הלילה (רביעי) הגיעו לחדר המיון בבית החולים יוספטל באילת 25 תלמידי בית ספר ושתי מורות שהתארחו במלון באילת במסגרת טיול שנתי, כשהם סובלים מהקאות קשות, ככל הנראה כתוצאה מהרעלת מזון. במהלך הבוקר הגיעו עוד שמונה מטופלים חדשים מאותו בית הספר כשהם הם סובלים מאותם התסמינים.

צוותי המיון העניקו לכולם טיפול מידי, כולל עירויי נוזלים וטיפול תרופתי מתאים, ולאחר כמה שעות חלק מהמטופלים כבר שוחררו. לאחר שעלתה ההשערה כי מדובר באירוע המוני של הרעלת מזון, הצוות הרפואי דיווח על כך למשרד הבריאות.

ענת בן משה, מנהלת צוות האחיות במיון בבית החולים יוספטל בעיר הדרומית, מסרה ל-i24NEWS: “במהלך הלילה הגיעו 15 תלמידים ושתי מורות לבית החולים כשהם סובלים מהקאות ושלשולים. כולם טופלו ושוחררו אחרי מתן טיפול רפואי".

עוד הוסיפה: "הקבוצה הזו בטיול שנתי ובמהלך הבוקר מגיעים בטפטופים תלמידים נוספים מהקבוצה, עד כה הגיעו שמונה חדשים. אנחנו משערים שמדובר בהרעלת מזון, הודענו באופן מיידי למשרד הבריאות".