הצד האפל והסכנות שלא הכרתם ברכיב העוצמתי שמאט הזדקנות

שוק פרוץ בישראל: הפפטידים הם חומר רב עוצמה, שנמצא באישור בקרמים וסרומים קוסמטיים, ומשמש לטיפוח והצערת אור הפנים - וגם בזריקות הרזיה. בצד האפל שלו, הוא נמכר בבקבוקונים ובאבקות ללא פיקוח, ברשת - ועלול לגרום למשתמש נזק חמור. כתבת הבריאות סיוון אלקלק-מונייר פרסמה הערב (שלישי) תחקיר בנושא ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

מבחינה כימית, פפטידים הם שרשראות חומצות אמינו, המהוות אבני בניין בחלבונים שחיוניים למוצקות ולגמישות העור. בנוסף, הם גם מסייעים למערכת החיסון, ועוזרים להרזיה ובניית מסת שריר. ויש מי שטוענים שהחומר הזה יחליף בעתיד את הבוטוקס.

לאחרונה, יותר ויותר פרסומות משווקות לנו פפטידים בקרמים ומוצרי קוסמטיקה, בתרופות ותוספי תזונה, למשל בזריקות הרזיה פופולריות וגם בתרופות נגד סוכרת, ואפילו טיפולים במחלות זיהומיות ובסרטן. אבל יש מי שעושה שימוש לרעה בחומרים האלה וזה עלול להיות מסוכן.

כאמור, ישנם פפטידים רפואיים שמאושרים לשימוש אישי במרשם רפואי, כולל אישור מה-FDA האמריקני, שאיתם מכינים קרמים וסרומים שנמכרים ברשתות הפארם. וישנם פפטידים אפורים שמשווקים רק למטרות מחקר, למעבדות ולניסויים בבעלי חיים. הם אינם רשומים כתרופות ונמכרים תחת התווית לצורכי מחקר ומעבדה בלבד. אין להם אישור של ה-FDA לשימוש בבני אדם.

למרות זאת, ישראלים רבים משווקים ומייבאים באופן לא חוקי פפטידים לצורכי מחקר, שנמכרים דרך הטיקטוק והאינסטגרם - וזה גם עולה לא מעט כסף. ברשתות הישראליות ישנם עשרות מוכרים שמשווקים את הבקבוקונים הקטנים והשקופים, בהם אפילו מאמנות כושר ויועצות תזונה שמפרסמות זאת באופן חופשי.

אז למה זה מסוכן? המוכרים אינם חוקרים, ובטח שלא רופאים, והחומרים לא עברו ביקורת ועלולים לגרום נזק עתידי. הפפטידים האלה לרוב מיובאים מארצות הברית, מסין, מדובאי, מהודו ומתאילנד, והמחירים - בין 300 לאלף שקלים לבקבוקון אחד.

מי שמייבא את החומרים מצהיר עליהם כתמציות קוסמטיות או דגימות מעבדה, וכך הם עוברים לרוב במכס ללא הפרעה. את חומרי הגלם מערבבים לבד בבית, למרות שהחומרים דורשים תנאים של מעבדה סטרילית וטמפרטורה מסוימת. רבים מהמוכרים הם מאמני כושר או משפיעני בריאות, שלא תמיד מבינים שהם עוברים על חוק הרוקחות וחוק המכס.

מערכות האכיפה בינתיים די מתקשות להתמודד עם התופעה. ממשרד הבריאות מסרו לנו ש'אכיפת מניעת ייבוא בלתי חוקי היא באחריות המכס'. אבל מהמכס נמסר שהם אוכפים מדיניות שקובע משרד הבריאות. ואילו מהמשטרה נמסר: 'החומר המדובר אינו מוגדר בפקודת הסמים, ויש לפנות למשרד הבריאות'. אז למרות הפיתוי לחומר הקסם שמאט הזדקנות, בפעם הבאה שבה תיתקלו בסרטוני המכירה האלה, זכרו שמדובר לרוב בחומרים לא חוקיים שגם יסכנו אתכם.