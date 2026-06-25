שבעה מזונות עם יותר ויטמין D מכוס חלב

חלב לא מכיל באופן טבעי הרבה ויטמין D - ויטמין מסיס שומן שחשוב לבריאות העצמות ולתפקוד מערכת החיסון, אך בדרך כלל הוא מועשר בחומר מזין מרכזי זה. חלב מועשר מכיל 2.9 מיקרוגרם של ויטמין D, שמכסה 15% מכמות הצריכה היומית המומלצת. עם זאת, מספר מזונות נוספים, כולל דגים שמנים ומשקאות מועשרים, מכילים הרבה יותר מהוויטמין מאשר חלב.

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מיץ תפוזים מועשר

כמה מיצים, כמו מיץ תפוזים, מועשרים בוויטמין D, לעיתים יחד עם חומרים מזינים נוספים כמו סידן. כוס מיץ תפוזים מועשר מכסה 16% מהצריכה היומית המומלצת לוויטמין D, שזה מעט יותר ממה שיש בכוס חלב. מכיוון שמיץ תפוזים זול יותר ממזונות אחרים עשירים בוויטמין D, כמו דגים, הוא מספק מקור נגיש לוויטמין חשוב זה.

בנוסף לוויטמין D, מיץ תפוזים מועשר הוא גם מקור מצוין לוויטמין C ולסידן.

שמן כבד דג בקלה

שמן כבד בקלה הוא אחד המקורות המרוכזים ביותר של ויטמין D שאפשר לצרוך, ומכיל כמויות דומות לאלו שבתוספי ויטמין D. הוא גם עשיר בשומני אומגה 3 נוגדי דלקת ובוויטמין A, שממלאים תפקידי מפתח בראייה, תפקוד קוגניטיבי, מערכת החיסון ובריאות הרבייה.

עם זאת, מכיוון ששמן כבד בקלה מכיל רמות מאוד גבוהות של ויטמין A, שיכולות להיות מזיקות אם צורכים יותר מדי, עדיף להשתמש בו במידה.

טרוטת עין-הקשת

דגים שמנים, כמו טרוטת קשת-העין, הם בין המקורות העשירים ביותר לוויטמין D. מנה של 85 גרם מבושלת של הדג מכסה יותר מ-80% מהצריכה היומית של הוויטמין, מה שהופך את טרוטת הקשת לבחירה חכמה.

דג זה הוא גם מקור מצוין לחומרים מזינים אחרים, כמו חלבון, חומצות שומן אומגה 3, סלניום, B12 ואבץ, מה שהופך אותו לבחירה בריאה לכל.

סלמון

סלמון הוא דוגמה נוספת לדג שומן שמלא בוויטמין D. מחקרים מראים שאכילת יותר פירות ים, כמו סלמון, יכולה לעזור להוריד את הסיכון לירידה קוגניטיבית. זה נובע בחלקו מהרמות הגבוהות של שומני אומגה 3 ו-ויטמין D, שמשחקים תפקידים חשובים בתפקוד המוח ובוויסות נפיחות.

הוא גם מכיל אסטקסנטין, נוגד חמצון קרוטנואידי עם תכונות עוצמתיות של הגנה על התאים, והראה יכולת לתמוך בתפקוד קוגניטיבי.

פטריות שנחשפו לקרינת UV

קבלת כמות מספקת של ויטמין D ממזון יכולה להיות מאתגרת עבור אנשים המתבססים על תזונה צמחונית. למרבה המזל, פטריות מייצרות באופן טבעי ויטמין D כאשר הן נחשפות לקרינת אולטרה סגול, מה שמעלה את הערך התזונתי שלהן. לכן, פטריות שנחשפו לקרינה נחשבות לאחד המקורות הטובים ביותר לוויטמין D עבור אנשים שמקפידים על תזונה טבעונית או צמחונית.

חלב צמחי מועשר

אפשרות נוספת לוויטמין D שמתאימה לטבעונים ולצמחונים היא חלב צמחי מועשר. חלב זה לרוב מכיל יותר ויטמין D מחלב פרה. למשל, כוס חלב קוקוס יכולה להכיל 20% מהערך היומי לוויטמין D. חלב זה גם מועשר בסידן ובוויטמין B12, חומרים שלרוב נמוכים בתזונה מבוססת צמחים.

סרדינים

למרות הגודל הקטן שלהם, סרדינים מכילים כמות מרשימה של חומרים מזינים חיוניים, כולל ויטמין D. סרדינים גם מספקים חלבון, סידן, B12, סלניום ושומני אומגה-3. מעבר לערכן התזונתי, הם מציעים חלופה משתלמת ויציבה במקרר לדגים טריים, שלרוב יקרים יותר ודורשים קירור.