החשש - סוגיית התזונה: מערך הרפואה נערך לקליטת חטופים

לאחר הידיעה כי ישראל וחמאס הגיעו להסכמות, משרד הבריאות החל הבוקר (חמישי) בהיערכות לקליטת החטופים החוזרים משבי חמאס ברצועת עזה. ד"ר הגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד, אמרה כי החשש הגדול במערך הרפואה הוא סוגיית התזונה. היא אמרה כי צוותי הצלב האדום ברצועת עז מתודרכים שלא להאכיל את השבים - מחשש שיקרה נזק.

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, אמר כי האירוע המורכב הוא גודל החזרה - 20 חטופים חיים, ועוד 48 חללים. "זה מבצע לוגיסטי מורכב אבל נתמודד עם זה, וההשפעה של השבי הממושך, כאמור, שנתיים ויותר בתנאים קשים". בר סימן טוב אמר כי היכולות הרפואיות של בתי החולים תהיינה מוגברות, גם מבחינת מוכנות למענה הנפשי.

מטה משפחות החטופים

ד"ר הגר מזרחי הוסיפה כי מערך הרפואה נערך בשתי מקומות, המכון הלאומי לרפואה משפטית, שמכיר ובקשר עם כלל הגורמים הרלוונטים, ובחמישה בתי חולים, בהם ברזילי וסורוקה, שיהיו בכוננות, ואלו שנבחרו לאור המענה בעולם הגוף והנפש - איכילוב, שיבא ובילינסון.

ד"ר מזרחי, אמרה כי "הצוותים ערוכים ומוכנים, המנכ"ל וצוות המשרד עשה סיור ובדק את מתחמי הקליטה המותאמים - תוך הבנה שאנחנו לא הסיפור, אלא הגוף התומך". בתי החולים קיבלו הנחיות מסודרות לביצוע ניטור קפדני ברמה הרפואית - מעבר למה שקיים במחלקה סטנדרטית. ראש חטיבת הרפואה ציינה כי "חשובה לנו לתת את האפשרות למשפחה לשהות בקרבת השב, תוך שמירה על קפדנית על הפרטיות".

אמש, הודיעו במנהלת החטופים כי הם משלימים את ההיערכות לקליטת החטופים. המנהלה ציינה כי חלק מהקווים המנחים לקליטה הם כי חטופים ששהו יחד בשבי, יהיו יחד גם בבית החולים. במקביל, ישנה היערכות נוספת, להלוויות רבות של חטופים חללים שגופותיהם יושבו ארצה.