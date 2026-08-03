מקרה רפואי נדיר ביותר בישראל: היריון חוץ-רחמי התגלה בכבד

מקרה רפואי נדיר ביותר טופל בשבוע שעבר במרכז הרפואי וולפסון: מ', אישה בת 40, אם לשני ילדים, הגיעה לבית החולים לאחר שסבלה מכאבי בטן עזים וכמעט איבדה את הכרתה. לאחר סדרת בדיקות התברר כי מדובר בהיריון חוץ-רחמי נדיר ביותר, כאשר שק ההיריון השתרש בכבד.

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הכול התחיל במהלך נסיעה עם בתה. "הרגשתי לפתע דקירות חזקות ועוצמתיות בבטן שפשוט שיתקו אותי במהלך נסיעה עם הבת שלי ברכב, רגע לפני שהרגשתי שאני כמעט מאבדת הכרה", סיפרה מ'.

לדבריה של מ', היא כלל לא חשבה שהיא בהיריון. "קיבלתי וסת רגילה לגמרי שבועיים קודם, ובכלל לא העליתי בדעתי שזה אפשרי שאהיה בהיריון. אבל אז, אחרי בדיקות חוזרות ונשנות שלא הבינו לאן הבטא ממשיכה לעלות, הגיע הרגע המטלטל שבו גילו את הבלתי ייאמן: שק היריון בכבד".

הצוות הרפואי במרכז הרפואי וולפסון נדרש להתמודד עם מקרה נדיר וחריג במיוחד. פרופ' רון שגיב, מנהל מחלקת נשים במרכז הרפואי וולפסון, סיפר כי מדובר במקרה נדיר ביותר: "אני עוסק בגינקולוגיה יותר מ־30 שנה, וזו הפעם הראשונה שבה אני נתקל במקרה כזה. היריון חוץ־רחמי הוא מצב מוכר, אך היריון שהתפתח בכבד הוא נדיר בצורה קיצונית".

"הרופאים אמרו לי שזה מקרה נדיר וחריג בצורה קיצונית, וברגע הזה הרגשתי שאני חיה בסרט אימה", היא סיפרה. "שאלתי את עצמי אם אני הולכת למות, והרגשתי פחד תהומי. הרי יש לי בבית שני ילדים קטנים שאני חייבת לגדל", משחזרת מ'.

לדבריו של פרופ׳ שגיב, האבחנה במקרה הנוכחי דרשה ערנות רפואית גבוהה והמשך בירור גם לאחר שהחשד הראשוני עלה. "בכל אישה בגיל הפוריות שמגיעה עם כאבי בטן אנחנו מבצעים גם בדיקת היריון. באמצעות בדיקות הדמיה מקיפות זוהה לבסוף שק ההיריון בכבד. זו הייתה אבחנה שהצריכה ערנות רבה של כל הצוות".

על פי הספרות הרפואית, השכיחות המשוערת של היריון חוץ-רחמי שהשתרש בכבד עומדת על כ-1 ל-15 אלף הריונות, נתון שממחיש את נדירותו הקיצונית של המקרה.

הסיבה לכך שמדובר בתופעה כה יוצאת דופן נעוצה בכך שההפריה מתרחשת באופן רגיל, אך במקום שהביצית המופרית תגיע אל חלל הרחם ותשתרש ברירית הרחם, היא משתרשת מחוץ לרחם. ברוב המכריע של מקרי ההיריון החוץ־רחמי ההשתרשות מתרחשת בחצוצרה, ואילו במקרים נדירים ביותר ההיריון יכול להתפתח בחלל הבטן - ובמקרה הנוכחי, בכבד. מאחר שהכבד הוא איבר עשיר בכלי דם, היריון מסוג זה עלול להיות מסוכן מאוד ולגרום לדימום משמעותי, ולכן אבחון מהיר וטיפול כירורגי הם קריטיים.

הניתוח עבר בהצלחה, ובמרכז הרפואי וולפסון הצליח הצוות הרפואי לטפל במצב המורכב ולהציל את חיי המטופלת. הניתוח בוצע בגישה לפרוסקופית זעיר-פולשנית, שבמסגרתה הוסר שק ההיריון יחד עם חלק קטן מרקמת הכבד שאליה היה מחובר, תוך עצירת הדימום ושמירה על שאר רקמת הכבד.

"זה אחד המאפיינים הייחודיים של המקרה שלנו", אמר פרופ' שגיב. "במקום לפתוח את הבטן ביצענו את הניתוח בגישה לפרוסקופית. המשמעות היא פחות כאבים, התאוששות מהירה יותר ואשפוז קצר יותר".

המטופלת התאוששה מהניתוח ושוחררה לאחר אשפוז במחלקת נשים במרכז הרפואי וולפסון. "אני מודה לצוותי המרכז הרפואי וולפסון מקרב לב, לכל הרופאים, הכירורגים והאחיות שלא עזבו אותי לרגע, נלחמו על החיים שלי בנחישות, ועטפו אותי באנושיות אינסופית כשהייתי הכי שברירית שיש", אמרה מ', "אני רוצה להודות במיוחד לפרופ' שגיב, לפרופ׳ שמעונוב, לד"ר אלדר וולפרט, לד"ר חגית יצחק קדם ולצוות האחיות המסור". לסיום, ביקשה להעביר מסר לכל הנשים: "אל תהיו גיבורות ואל תחשבו שאתן יודעות הכול. לא משנה כמה עמוס בבית וכמה השוטף לוחץ - תעצרו, תקשיבו לגוף שלכן, ולכו להיבדק".