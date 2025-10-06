פרס נובל לרפואה יוענק ל-3 חוקרים על גילויים במערכת החיסון

ועדת פרס נובל הכריזה היום (שני) כי שלושה חוקרים - שני אמריקנים ויפני, הם זוכי פרס נובל לרפואה לשנת 2025. מדובר כאמור בפרס הראשון שמוצג השנה, כאשר בהמשך השבוע צפויה ההכרזה על הפרסים הנוספים - ושיאם ביום שישי הקרוב, עם ההכרזה על פרס נובל לשלום.

השלושה - מרי אי. ברונקוב, פרד רמסדל ושימון סאקגוצ'י - זכו בפרס בגין תגליותיהם בנוגע לסבילות חיסונית היקפית, המונע ממערכת החיסון לפגוע בגוף. למעשה, הם עסקו בתחום של מחלות אוטואימוניות, וגילו כיצד מערכת החיסון נשמרת תחת שליטה ולא פוגעת באיברי הגוף השונים.

כזכור, בשנה שעברה הפרס הוענק לגארי רובקון ולוויקטור אמברוז שגילו את המיקרו-RNA. השניים גילו את המולקולות הקטנות ב-1993 ועסקו בתפקידן בבקרה על ביטוי גנים.