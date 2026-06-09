סרן שחר גמלא ז"ל נפל בלבנון - ואיבריו הצילו את בל בת ה-7

סרן שחר גמלא ז"ל, קצין בסיירת אגוז בן 23 ממושב נטור, מת מפצעיו בשבת האחרונה לאחר שנפגע אנושות מרחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. בעקבות הטרגדיה, משפחתו ביקשה לתרום את איבריו כדי להעניק חיים לאחרים.

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תרומת אונת כבד הוענקה לבל פינקלשטיין בת ה-7 וחצי מראשון לציון, שנולדה עם תסמונת גנטית נדירה והמתינה להשתלה כחצי שנה. הניתוח המורכב החל בבית החולים רמב"ם והמשיך במרכז שניידר לרפואת ילדים, שם בתום שעות ארוכות בחדר הניתוח הועברה בל ליחידה לטיפול נמרץ ומשם למחלקת התאוששות. אמה של בל, יאנה, הודתה למשפחה השכולה ואמרה: "מתוך השכול שלהם, העניקו חיים לבת שלי. זה צעד כל כך אצילי וכל כך לא מובן מאליו".

בנוסף, הושתלו ליבו של גמלא ז"ל בגבר בן 54, ריאותיו בגבר בן 47, כבדו בגבר בן 69, שתי כליותיו בבן 37 ובת 72 בבלינסון. שתי הקרניות טרם הושתלו ועור נתרם לבנק העור הארצי לטיפול בכוויות.

אמו, לאה, שיתפה בהחלטה המרגשת ואמרה: "אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים - משאירה את שחר לחיות באנשים אחרים. בשמחה ואהבה גדולה". הבקשה הובילה למבצע השתלות נרחב ומורכב שבו ניצלו חייהם של שישה אנשים, כאשר במסגרתו הושתלו לב, ריאות, כבד ושתי כליות, וכן נתרם עור לבנק העור הארצי.

כאמור, התקרית הקשה שבה נפגע סרן שחר גמלא ז"ל התרחשה בלילה שבין חמישי לשישי האחרון בדרום לבנון, אז נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ ופונה לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותו לאחר שנאבק על חייו.

נפילתו מצטרפת לשבוע כואב במיוחד של לחימה בגזרה שבו נפלו לוחמים נוספים, בהם סמל אהד יערי, סמ"ר מיכאל טיוקין, סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר, סמ"ר אדם צרפתי וסרן איתמר שמואל למברג ז"ל.