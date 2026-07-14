משרד הבריאות מתריע מסלמונלה בטחינת הגמל: "כל מוצריה הוברחו לישראל באופן לא חוקי"

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה לציבור מצריכת מוצרי הטחינה של המותג טחינה אלג'ימל (הגמל), זאת בעקבות המצאות חיידק סלמונלה. בבדיקת המשרד עלה בנוסף כי מוצרי הטחינה תחת המותג טחינה אלגימל, הוכנסו לתוך מדינת ישראל שלא כדין, ללא האישורים המתאימים ויוצרו בתנאים שאינם ידועים.

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שם המוצר הראשון: טחינה לבנה משומשום מובחר ביותר שם היצרן: מפעל טחינה אלגימל משקל: 1 ק"ג תאריך ייצור: 03/2026, עדיף להשתמש לפני: 03/2027

שם המוצר השני: טחינה לבנה משומשום מובחר ביותר שם היצרן: מפעל טחינה אלגימל משקל: 500 גרם תאריך ייצור: 04/2026, עדיף להשתמש לפני: 04/2027

כידוע, חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלה המתבטאת בחום, שלשול (לעיתים דמי), בחילה, הקאות וכאבי בטן. במקרים נדירים, יכולים להיגרם סיבוכים. באוכלוסיות רגישות כגון, ילדים צעירים, בעלי מערכת חיסון מוחלשת וקשישים, החיידק יכול לגרום למחלה קשה ולעיתים אף למוות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד קול הבריאות 5400*