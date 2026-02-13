מגפת החצבת: ילד בן 9 נפטר מסיבוכים של המחלה

ילד בן תשע נפטר היום (שישי) מחצבת, לאחר שהגיע במצב אנוש לבית החולים, שם נלחמו על חייו. לאחר מאמצי החייאה נאלצו הצוותים לקבוע את מותו. זהו המקרה ה-15 השנה, מרבית הנפטרים מהמחלה הינם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים. בנוסף, המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים.

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית).

באזורי התפרצות:

• הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.

• המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.