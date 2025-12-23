בלי זריקות או כאבים: המהפכה בתרופות ההרזיה

גלולת ההרזיה הראשונה קיבלה את אישור ה-FDA • היא הוכיחה יעילות כמעט זהה לזו של הזריקות ומסוגלת להוריד יותר מ-13% ממשקל הגוף • סיוון אלקלק מונייר יצאה לגלות: מתי התרופה תגיע לישראל ובאיזה מחיר?

סיוון אלקלק מונייר ■ כתבת בריאות ■ instagram.com
1 דקות קריאה
בלי זריקות ובלי כאבים: גלולת ההרזיה הראשונה קיבלה היום (שלישי) את אישור ה-FDA. הגלולה, שהוכיחה יעילות כמעט זהה לזו של הזריקות, מסוגלת להוריד יותר מ-13% ממשקל הגוף. בכתבה ששודרה הערב ב"מהדורה המרכזית", כתבת הבריאות סיוון אלקלק מונייר יצאה לגלות: מתי התרופה תגיע לישראל ובאיזה מחיר? 

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

