בלי זריקות או כאבים: המהפכה בתרופות ההרזיה

גלולת ההרזיה הראשונה קיבלה את אישור ה-FDA • היא הוכיחה יעילות כמעט זהה לזו של הזריקות ומסוגלת להוריד יותר מ-13% ממשקל הגוף • סיוון אלקלק מונייר יצאה לגלות: מתי התרופה תגיע לישראל ובאיזה מחיר?