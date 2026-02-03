כ-93 אנשים בישראל ביום יאובחנו עם סרטן בשנה הקרובה

לכבוד יום הסרטן הבינלאומי שמצוין היום (שלישי), האגודה למלחמה בסרטן מפרסמת נתונים על המחלה, אבחונה והטיפול בה. על פי הערכת האגודה, במהלך שנת 2026 יאובחנו בישראל כ-34 אלף נשים וגברים עם סרטן, שהם כ-93 חולים חדשים מדי יום. סוגי הסרטן השכיחים בקרב גברים בישראל הם סרטן הערמונית וסרטן הריאה, ובקרב נשים, סרטן השד וסרטן המעי הגס.

המספרים הללו צפויים לעלות ככל שהשנים יעברו והאוכלוסיה בישראל תגדל. הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי צופה כי בשנת 2045 כ-49 אלף נשים וגברים ישראלים עתידים לחלות בסרטן וכ-23 אלף ככל הנראה ימותו מהמחלה.

על פי נתוני משרד הבריאות, בשנת 2022 נפטרו בישראל 11,669 אנשים מסרטן, כאשר סיבת המוות השכיחה ביותר בגברים הייתה סרטן הריאה, ובנשים סרטן השד. המגמות הצביעו על ירידה מובהקת בתמותה מסרטן בעשור וחצי האחרונים.

בהשוואות בינלאומיות, שיעור ההיארעות בישראל גבוה מהממוצע העולמי (מקום 40 בעולם), אולם שיעור התמותה נמוך ממנו (מקום 76 בעולם), מה שרומז לשימוש גבוה יחסית בגילוי מוקדם של המחלה ועל טיפול יעיל.

באגודה למלחמה בסרטן מדגישים כי אימוץ אורח חיים בריא יכול להפחית ב-50% את הסיכון לחלות בסוגי סרטן שונים. במקביל מזכירים כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים באמצעות בדיקות המתבצעות בחינם בקופות החולים במסגרת סל הבריאות.

משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, מסביר: "מחלת הסרטן פוגעת כמעט בכל בית בישראל ואפשר לשנות זאת. אנו יודעים ממחקרים שבאמצעות אימוץ אורח חיים בריא, הכולל בין היתר ביצוע פעילות גופנית, הימנעות מעישון ומחשיפה לעישון, שמירה על משקל גוף תקין והקפדה על תזונה נכונה ללא מזון אולטרה-מעובד, ניתן להפחית את הסיכון לחלות בסוגי סרטן רבים. על פי הערכות, העישון אחראי לכ-20% מכלל מקרי המוות מסרטן. בנוסף, אני קורא לציבור להמשיך ולגשת לקופת החולים ולבצע בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן בהתאם להמלצות. גילוי מוקדם יכול להציל חיים!".