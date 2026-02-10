ה-BBL - הטרנד של הגדלת הישבן, למה זה מסריח?

ניתוח ה-BBL (Brazilian Butt Lift) נחשב בשנים האחרונות לאחד הניתוחים הפופולריים והשנויים במחלוקת בעולם הרפואה האסתטית. בבסיסו, הפרוצדורה כוללת שאיבת שומן מאזור אחד בגוף והזרקתו לאזור הישבן כדי ליצור מראה מלא ומורם. אולם, בראיון לתוכנית "מדד גלבוע" עם אלי הוכנברג, הזהיר ד"ר יונתן ווגמן, מומחה לרפואה אסתטית, כי הניסיון להשיג תוצאות מוקצנות תחת לחץ חברתי מוביל לסיכונים בריאותיים חמורים שאינם תמיד גלויים לעין בתחילה.

לדברי ד"ר ווגמן, הבעיה המרכזית מתחילה בפיזיולוגיה של קליטת השומן. "כדי שהשומן המוזרק ישרוד, הוא חייב לקבל אספקת דם חדשה מהאזור אליו הגיע", מסביר ווגמן. "כאשר לוקחים שומן בנפח גדול מאוד כדי ליצור את ה'BBL' המפורסם, הרקמה פשוט לא מצליחה לקבל אספקת דם מספקת. התוצאה היא שהשומן לא נקלט ועובר תהליך של נמק – הרקמה פשוט מתה בתוך הגוף".

ווגמן התייחס בראיון לתופעה הקשה של ריח רע הבוקע לעיתים מהאזור לאחר הניתוח, והבהיר כי מדובר בנורת אזהרה. "הריח הוא תוצאה של הנמק, וזה הרבה מעבר למפגע אסתטי. הריח הוא סימן לכך שהשומן שלא נקלט עלול לייצר זיהום מקומי חמור. אנחנו מדברים כאן על סיבוך שיכול להסתיים בסכנת חיים של ממש". ווגמן טען כי החלטה על ניתוח כזה חייבת להתבסס על הבנה רפואית עמוקה של גבולות היכולת של הגוף, ולא על פי טרנדים חולפים.

באופן מפתיע, ד"ר ווגמן ציין כי בניגוד למדינות אחרות בעולם, בישראל הטרנד כמעט ולא קיים. "לפי דעתי מבוצעים בארץ מעט מאוד מקרים כאלה", הוא מספר. "הישבן הגדול הוא פשוט לא חלק מאידיאל היופי הישראלי. הקהל המקומי לא מחפש את המראה המוגזם הזה, וטוב שכך. זה חוסך מהמטופלות והמטופלים הישראלים סיכונים מיותרים".