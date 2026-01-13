נס רפואי: קליע הוצא מראשו של ילד בן 11 - ללא נזק מוחי

רופאים מנתחים בבית החולים רמב"ם בחיפה ביצעו אתמול (שני) ניתוח מורכב להוצאת קליע שפגע בראשו של ילד בן 11, תושב הכפר מע'אר, שנפגע בערב השנה האזרחית החדשה.

התקרית אירעה כאשר הילד עלה לגג ביתו על מנת לצפות בזיקוקים שנורו כחלק מחגיגות כניסת השנה האזרחית. מיד עם רדת הילד מהגג, בני משפחתו שמו לב כי יורד לו דם מאזור הפנים.

הילד פונה לטיפול רפואי במרכז הרפואי פוריה, שם לאחר בדיקת סי-טי התברר שהוא נפגע מקליע שננעץ בראשו מאחורי הלסת. הילד הועבר לאחר מכן לביה"ח רמב"ם בחיפה, שם אושפז במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, כשהוא בהכרה אך תחת השגחה צמודה.

אתמול כאמור הוא עבר בהצלחה ניתוח מורכב להוצאת הקליע מראשו על ידי צוותי המחלקה לפה ולסתות, כירורגית ילדים ונוירוכירורגית ילדים ברמב"ם. לדברי ד"ר סאלח נסייר, רופא בכיר במחלקה לפה ולסתות ברמב"ם: "הכדור הצליח לחדור את אזור הגולגולת של הילד ונתקע באזור הפנים. הניתוח שבוצע בהרדמה כללית עבר בצלחה, הקליע הוצא ללא סיבוכים וללא פגיעות משמעותיות". ד"ר נסייר הוסיף כי מדובר בנס שכן הקליע שחדר לראשו של הילד עלול היה לגרום לפגיעה קשה במוחו.

אביו של הילד ביקש לקרוא לכל הרשויות, לפעול יחד למיגור תופעת הירי באירועים, שכן בנו בן ה-11 שילם את המחיר, כשבמזל גדול, המקרה מדובר נגמר ללא פגיעה בנפש.