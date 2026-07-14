למרות העלייה בביקוש: זמני ההמתנה לבדיקות MRI בישראל התקצרו

משרד הבריאות מפרסם הבוקר (שלישי) שני דוחות החושפים לראשונה נתונים לאומיים על זמני ההמתנה לבדיקות MRI לניתוחים אלקטיביים (קבועים מראש). מהדוחות עולה כי למרות זינוק של כמעט 9% במספר בדיקות ה-MRI שבוצעו בשנה האחרונה, זמני ההמתנה במערכת הבריאות הציבורית כמעט שלא התארכו - ובחלק מהמקרים אף התקצרו.

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לפי הדוחות, בשנת 2025 בוצעו בישראל יותר מ-570 אלף בדיקות MRI - עלייה של 8.8% לעומת השנה הקודמת. במקביל, זמן ההמתנה החציוני מהפניית רופא ועד לביצוע הבדיקה עמד על 37 ימים, נתון שלדברי משרד הבריאות מציב את ישראל במצב טוב יחסית למדינות בעלות מערכות בריאות ציבוריות, ובהן קנדה, שוודיה ונורבגיה.

על פי משרד הבריאות, הנתונים משקפים את ההשקעה שנעשתה בתחום בעשור וחצי האחרונים. מספר מכשירי ה-MRI בישראל גדל מ-10 בשנת 2008 ליותר מ-70 כיום, לצד הרחבת כוח האדם ומתן תמריצים לקופות החולים להגדלת היקף הבדיקות. במשרד מציינים כי מספר הבדיקות לנפש גדל פי ארבעה בתקופה זו, למרות הגידול באוכלוסיה.

הדוח החדש בוחן לראשונה את כל מסלול המטופל - מהפניית הרופא, דרך אישור הקופה וקביעת התור ועד לפענוח הבדיקה. מהנתונים עולה כי השימוש בבדיקות MRI עולה באופן חד עם הגיל, נשים עוברות את הבדיקה בשיעור גבוה יותר מגברים, וזמני ההמתנה הארוכים ביותר נרשמים בקרב ילדים ובני 65 ומעלה.

לצד זאת מפרסם משרד הבריאות גם דוח ראשון על זמני ההמתנה ל-19 סוגי ניתוחים אלקטיביים ב-28 בתי חולים ציבוריים. המדידה מתייחסת לפרק הזמן שבין החלטת הרופא המומחה לבצע את הניתוח לבין ביצועו בפועל.

המתנה ארוכה יותר לניתוחים אורתופדיים ואף-אוזן-גרון

התמונה העולה מהדוח אינה אחידה. ניתוחים אונקולוגיים, כמו כריתת המעי הגס וכריתת ושחזור שד, מבוצעים בתוך פרקי זמן קצרים יחסית בשל הדחיפות הרפואית. לעומתם, בניתוחי אף-אוזן-גרון ובחלק מהניתוחים האורתופדיים נרשמו זמני ההמתנה הארוכים ביותר, כאשר חלק מהעיכובים נובע גם מהעדפת מטופלים להמתין לרופא או לבית חולים מסוים.

במבט בינלאומי, משרד הבריאות מציג תמונה חיובית. בהשוואה לנתוני ה-OECD, ישראל מציגה זמני המתנה קצרים יותר בכל חמשת סוגי הניתוחים שעליהם קיימים נתונים בני השוואה, בהם ניתוחי קטרקט, כריתת רחם, כריתת ערמונית והחלפת מפרקי ירך וברך.

במשרד הבריאות מדגישים כי פרסום הדוחות הוא חלק מהתוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה, שנועדה להגביר את השקיפות, לאפשר מעקב שוטף אחר ביצועי מערכת הבריאות ולזהות מוקדי עומס שידרשו התערבות בעתיד.