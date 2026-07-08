עד 120: המקומות עם תוחלת החיים הגבוהה בעולם - ומה הם עושים אחרת

הם לא מבלים שעות בחדר הכושר, לא סופרים קלוריות באדיקות, ורבים מהם שותים יין מדי יום, ובכל זאת בחמישה אזורים ספציפיים בעולם הסיכוי של התושבים להגיע לגיל 100 גבוה פי עשרה מבכל מקום אחר. המונח "אזורים כחולים" (Blue Zones) נולד כאשר חוקר "נשיונל ג'יאוגרפיק", דן ביוטנר, יצא למסע בעקבות המקומות שבהם אנשים חיים הכי הרבה זמן ובאיכות החיים הגבוהה ביותר. הוא סימן במפה עיגולים כחולים סביב האזורים הללו, וכך נטבע המושג ששינה את עולם הוולנס. אז מה התושבים באזורים אלה עושים נכון?

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

סרדיניה, איטליה: המקום שבו גברים "חיים לנצח"

האי סרדיניה השייך לאיטליה היה המקום הראשון שזוהה כאזור כחול. באי נמצא ריכוז הגברים הגבוה בעולם שעברו את גיל 100. תזונתם של תושבי האי היא תזונה מסורתית של רועים וכוללת לחם מחמצת מלא (Carta di Musica), שעועית, ירקות גינה, גבינת פקורינו מחלב צאן הניזון מעשב טרי ושמן זית. "סוד" נוסף של זקני האי הוא שתיית כוסית או שתיים ביום של יין הקנונאו (Cannonau), יין אדום מקומי שמכיל פי 2-3 יותר נוגדי חמצון מכל יין אחר.

תושבי האי ידועים גם בחייהם הפעילים. הכפרים בנויים על צלעות הרים, והתושבים הולכים בממוצע 8-10 קילומטרים ביום, פשוט כדי להגיע למכולת או לבקר חבר, מה ששומר על בריאות הלב וכלי הדם.

היבט נוסף הבולט בסרדיניה הוא מעמדו החברתי הגבוה של הזקן. בסרדיניה ככל שאדם זקן יותר, הוא נחשב לחכם וחשוב יותר, והחברה רוחשת לו כבוד רב יותר. הקשישים באי חיים עם המשפחה ולא בבתי אבות, מה שמונע בדידות ומפחית את שיעורי הדיכאון והדמנציה.

אוקינאווה, יפן: חוכמת ה"איקיגאי"

רחוק מההמולה של טוקיו, בקצה הדרומי של יפן, שוכן ארכיפלג האיים של אוקינאווה. זהו מקום שבו הקצב אחר: השמש טרופית, הים בצבע טורקיז, והתושבים מחזיקים בשיא עולמי מדהים - הנשים המקומיות הן בעלות תוחלת החיים הגבוהה ביותר על פני כדור הארץ.

אחד המרכיבים החשובים של אורח החיים האורינאווי הוא כלל ה"הארה האצ'י בו" (Hara Hachi Bu): "חוק ה-80%". התושבים אומרים את המילים האלה לפני הארוחה כתזכורת להפסיק לאכול כשהקיבה כמעט מלאה, ולא כשהיא מתפוצצת. הכלל ידוע כמונע עומס על מערכת העיכול ומפחית סיכון להשמנה ולמחלות מטבוליות.

"סוד" נוסף הקשור לתזונה הוא השימוש הנרחב בבטטה סגולה. בניגוד לשאר יפן שאוכלת אורז הבסיס של אוקינאווה הוא בטטה סגולה העשירה בסיבים ובנוגדי חמצון. התושבים מרבים להשתמש גם בכורכום, שנחשב למזון אנטי-דלקתי חזק מאוד.

אחד המושגים המזוהים ביותר עם אוקינאווה הוא "איקיגאי" (Ikigai), שניתן לתרגם בתור "הסיבה לקום בבוקר". בין אם זה גידול הנכדים והנינים או טיפול בגינה - לזקני אוקינאווה יש מטרה ברורה, מה ששומר עליהם חיוניים ומנטרל סטרס. לכל אדם - גם בגיל 102 - יש הגדרה ברורה לתפקיד שלו בעולם.

מושג נוסף הוא ה"מואי" (Moai): "רשת ביטחון חברתית". באוקינאווה יש קונספט ייחודי שבמסגרתו קבוצה קבועה של כחמישה חברים מתחייבים זה לזה לכל החיים. הם נפגשים מדי יום ותומכים רגשית וכלכלית במי שצריך. כל חבר בקבוצה נמנע מבדידות וזוכה ל"רשת ביטחון חברתית" עד יום מותו.

לומה לינדה, קליפורניה: הקהילה הנוצרית שחיה עשור יותר משאר האמריקנים

אי שם בדרום קליפורניה יש "נווה מדבר" של בריאות בלב המודרניזציה האמריקנית, קהילה של נוצרים אדוונטיסטים שחיים בממוצע 10 שנים יותר משאר האמריקנים. הקהילה מוכיחה שאפשר לחיות עד גיל 100 גם בלב הציוויליזציה המודרנית - עם זיהום אוויר, כבישים מהירים וטכנולוגיה.

אנשי הקהילה דוגלים בתזונה צמחונית המבוססת על דגנים, פירות, ירקות, קטניות ואגוזים, ורבים מהם טבעונים.בנוסף, התושבים נמנעים לחלוטין מעישון ומשתיית אלכוהול ומשקאות ממותקים ומקפידים על שתיית מים מרובה.

הקהילה בלומה לינדה היא של "נוצרים שומרי שבת". אף על פי שאין מדובר בשמירת שבת לפי ההלכה היהודית, הם מקפידים להתנתק מהשגרה אחת לשבוע. יום השבת מוקדש למשפחה, לטבע ולקהילה, מה שמפחית את הסיכון לשחיקה נפשית.

חצי האי ניקויה, קוסטה ריקה: אומנות ה"פלאן דה וידה"

"פלאן דה וידה" (Plan de Vida) - זהו המושג המרכזי בחצי האי ניקויה. בתרגום חופשי ניתן לומר שפירוש המונח הוא "פרויקט חיים או "תוכנית חיים". בדומה לאוקינאווים עם ה"איקיגאי" - תושבי ניקויה מרגישים נחוצים למשפחתם עד יומם האחרון, מה שיוצר חוסן נפשי יוצא דופן. הזקנים אינם "יוצאים לפנסיה" במובן המערבי של המילה, הם ממשיכים לעזור בגידול הנינים, בבישול ואפילו בעבודות חווה קלות.

בניקויה המשפחה היא הכול. הזקנים גרים עם הצעירים, מה שנותן להם מוטיבציה להישאר בריאים כדי לראות את הצאצאים גדלים. גם הסבא רבא גר עם הנכדים ועם הנינים, ואין בחצי האי כמעט מושג של "בתי אבות". הזקנים נחשבים למרכז הבית ומקבלים כבוד עצום, מה שמפחית משמעותית את שיעורי הדיכאון והבדידות, שנחשבים ל"רוצחים שקטים" בעולם המערבי.

התזונה בניקויה מבוססת על שילוב מסורתי של מרכז אמריקה הנקרא "שלוש האחיות": תירס, שעועית ודלעת. השילוב של השלושה מספק חלבון מלא ואת כל הוויטמינים הדרושים. התושבים אוכלים הרבה טורטיות תירס שהם מכינים בעבודת יד בתהליך שכולל השרייה של התירס בסיד, מה שמשחרר ממנו ניאצין ועוזר לספיגת מינרלים.

הרגל נוסף שכדאי לאמץ מהמקומיים הוא אכילת ארוחת ערב קלה. המקומיים אוכלים את הארוחה הגדולה בבוקר, ובארוחת הערב הם אוכלים מעט מאוד ובשעה מוקדמת. הדבר משפר את איכות השינה ומאפשר לגוף להתמקד בתיקון תאים בלילה במקום בעיכול.

לבסוף, התושבים מבלים את רוב שעות היום בחוץ, תחת השמש הטרופית. החשיפה המתונה והקבועה לשמש מבטיחה רמות גבוהות של ויטמין D, שעוזר למנוע מחלות לב וסוגים מסוימים של סרטן.

איקריה, יוון: "הזמן בגדר המלצה בלבד"

באי המבודד הזה בים האגאי אחד מכל שלושה תושבים מגיע לגיל 90. הם כמעט ולא סובלים מדמנציה או ממחלות כרוניות. כאן יש פי עשרה יותר בני 90 ומעלה מאשר בארצות הברית. אז מה הסוד של האזור "הכחול" ביותר ביוון?

תושבי האי שותים יום-יום חליטות צמחים עם מרווה, אורגנו ורוזמרין. התה פועל כמשתן עדין שמוריד לחץ דם, מונע דלקות ומסייע בניקוי רעלים. בנוסף, הם משתמשים דבש גולמי לא מחומם ולא מעובד כתרופה לכל דבר - משיעול ועד טיפול בפצעים. בנוסף, כיוונים אורתודוקסים התושבים נמנעים מבשר וממוצרי חלב כמעט חצי מהשנה מטעמים דתיים.

המנטליות היא חלק מרכזי משגרת החיים הבריאה של תושבי האי. באיקריה השעון הוא בגדר המלצה בלבד. התושבים קמים מתי שהם רוצים, והחנויות נפתחות כשבעל הבית מחליט. גם כשזה מגיע לפגישות רשמיות אף אחד לא לחוץ להגיע בול בזמן שנקבע.

שנת צוהריים גם היא נחשבת למנהג קבוע, והתושבים מפנים לה לפחות 30 דקות מדי יום, שלוש פעמים בשבוע. מחקרים שנערכו באי הראו כי מדובר בהרגל שמוריד ב-35% את הסיכון לחלות במחלות לב.