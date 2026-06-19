חשד לחולה אבולה בישראל: אדם ששב מקונגו נמצא בבידוד בביה"ח

משרד הבריאות מעדכן הערב (שישי) כי התקבל דיווח על אדם החשוד כחולה באבולה, לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הבריאות מדגישים כי כרגע מדובר בחשד בלבד.

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האדם, ששב לישראל לפני שלושה ימים, פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום וכאב ראש. בשלב זה מדובר בחשד בלבד. הבדיקות הנדרשות נערכות כעת והתוצאות צפויות ביממה הקרובה.

החולה מטופל בתנאי בידוד בהתאם לנהלים המקצועיים ובהתאם להערכות שנעשתה, ומועבר למרכז הרפואי רמב”ם, שהוגדר כמרכז ייעודי לקליטת מקרים חשודים מסוג זה. הטיפול נעשה בחדר לחץ שלילי מבודד ייעודי, שמבטיח בידוד מלא מכל פעולות המיון הרגילות. במקביל, מתבצעת חקירה אפידמיולוגית לאיתור מגעים.

כזכור, מגפת האבולה התפרצה בחודש שעבר באזור איטורי שבצפון-מזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ומאז התפשטה גם לאוגנדה. בהתפרצות הנוכחית מדובר בזן בונדיבוגיו (Bundibugyo), זן נדיר יותר שאין נגדו חיסון מאושר או טיפול. שיעורי התמותה שלו בהתפרצויות קודמות נעו בין 30% ל-50%. עד כה דווח על 837 מקרים מאומתים של הנגיף ו-196 מקרי מוות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

התסמינים הראשונים של הנגיף כוללים חום, חולשה, כאבי ראש ושרירים. עם הידרדרות המחלה יופיעו גם הקאות, שלשולים, פגיעה רב-מערכתית ודימומים פנימיים וחיצוניים.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה, ובראשם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ואוגנדה. במקרה של נסיעה לאזורים אלה, מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מקדים במרפאת מטיילים, בהתאם להנחיות באתר משרד הבריאות.

נוסעים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו או מאוגנדה, ובפרט מאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה, ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה, מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות בטלפון *5400. חשוב לעדכן כבר בשיחה כי שהו באזור שבו קיימת תחלואה באבולה.