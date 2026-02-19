ועדת סל הבריאות פרסמה היום (חמישי) את החלטותיה בעניין סל התרופות לשנת 2026, שהשנה מביא בשורות משמעותיות בתחומים רפואיים רבים. הוועדה ממליצה על הכנסת 107 תרופות וטכנולוגיות שיתנו מענה עבור כ-86,450 איש בעלות כוללת של 650 מיליון שקל.

השנה נכנסו לסל כמה תרופות משמעותיות בתחומים רפואיים רבים ומגוונים, בהם:

• אימונותרפיה, תרופות ביולוגיות ותרופות נוספות לרפואה מותאמת אישית לסרטן. טיפולים טרום ניתוחיים מתקדמים לסרטן ראש-צוואר, שלפוחית השתן וקיבה.

• ⁠בדיקות פרופיל גנומי לזיהוי מוטציות בגידולים סרטניים במערכת העיכול להתאמה אישית של הטיפול התרופתי.

• ⁠לראשונה הוכנסו השנה לסל טיפולי רפואה משלימה לסרטן: סדרת טיפולי דיקור (אקופונקטורה) לחולי סרטן המטופלים בכימותרפיה, לשיפור הטיפול בכאב. הטיפול יינתן בליווי רפואי במסגרת מרפאות לרפואה אינטגרטיבית.

• מאבק בהשמנת מתבגרים: טיפול תרופתי להורדת משקל עודף למתבגרים בגילים 12 עד 18, בשילוב ליווי מקצועי.

• ⁠תרופות ביולוגיות להורדת כולסטרול לאלפי ישראלים למניעת אירועי לב ומוח חוזרים ותמותה (מניעה שניונית).

• ⁠תרופות למחלות לב, ריאה, סוכרת וסיבוכיה, מחלות כבד ודרכי מרה, מחלות מעי דלקתיות, חולי כליה ומטופלי דיאליזה, מחלות עור, עיניים, אורולוגיה, אוסטאופורוזיס, מחלות ראומטיות, אלרגיות ומחלות המטולוגיות.

⁠• תרופות חדשות לדיכאון והפרעות קשב וריכוז.

• ⁠חיסונים לשלבקת חוגרת למדוכאי חיסון מגיל 18 ומעלה.

• ⁠הרחבת בדיקות סקר לאיתור מוקדם של סרטן הריאות למעשנים מגיל 60 (כיום מגיל 65).

• ⁠הרחבת זכאות לשיקום ריאות למתמודדים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית. הזכאות תינתן גם לשיקום נשימתי מרחוק במסגרת חוזר משרד הבריאות שמתוכנן להתפרסם בשבועות הקרובים.

• ⁠טיפול גנטי טרום השרשתי PGT במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית למניעת העברה לדורות הבאים של מוטציות שמעלות את הסיכון לסרטן השד ולתסמונת לינץ' (עלייה בסיכון למספר סוגי סרטן).

• ⁠טכנולוגיה מתקדמת לצנתור של עורקי הכליה (דנרבציה) למטופלים עם יתר לחץ דם עמיד לטיפול

• ⁠טכנולוגיה מתקדמת לניטור סוכר ("פלאש") לנשים הרות עם סוכרת סוג 2.

• ⁠תרופות למתמודדים עם מחלות נדירות (בין השאר מחלת עור גנטית, תסמונות אנדוקריניות נדירות, cTTP).

מהפכה בטיפול בסרטן רירית הרחם

הוועדה אישרה את הכנסת פמברוליזומאב (קיטרודה) לטיפול בחולות עם סרטן רירית הרחם מתקדם או חוזר. המחקר, שבחן את יעילות הטיפול יחד עם כימותרפיה כלל גם את אוכלוסיית ה-pMMR המהווה את הרוב המוחלט של החולות. בתוצאות היעילות בקבוצת ה-pMMR נרשמה ירידה מובהקת סטטיסטית של 43% בסיכון להישרדות ללא התקדמות מחלה או מוות עם פמברוליזומאב לעומת כימותרפיה בלבד.

באנליזה נוספת נצפתה הפחתה של 30% בסיכוי לתמותה בקבוצת הpMMR. הממצאים מצביעים על שינוי פרדיגמה משמעותי, שכן זו הפעם הראשונה שנמצא הבדל מובהק סטטיסטית בהישרדות ללא התקדמות מחלה גם עבור אוכלוסיית ה-pMMR שלא נהנתה בעבר מתועלת מובהקת מטיפול אימונותרפי.

החיסון נגד RSV

הוועדה הכניסה לסל גם את החיסון ENFLONSIA שנועד להגן על תינוקות מפני מחלת ריאות קשה הנגרמת מנגיף כתוצאה מנגיף ה-RSV, אחד הגורמים המרכזיים לאשפוזים בגיל הינקות. במחקרים קליניים רחבי היקף בתינוקות שנולדו במועד וכן בפגים, הוכח כי מנה אחת של ENFLONSIA הפחיתה בכ-60% את שיעור הזיהומים הנשימתיים החמורים שהצריכו פנייה לטיפול רפואי, ובכ 84% את שיעור האשפוזים עקב RSV במהלך עונת ה-RSV.

על-פי נתונים מעודכנים של מחקר ה-Smart שפורסמו הבוקר בכנס מקצועי ברומא, בעונת ה-RSV השנייה רמות הנוגדנים של פעוטות בסיכון גבוה היו דומות לאלה שנצפו בקרב תינוקות בריאים. התוצאות הללו תומכות בהערכת היעילות של החיסון גם בעונה השנייה. ENFLONSIA בסל הבריאות צפויה לאפשר הגנה רחבה לאוכלוסייה פגיעה זו ולתרום להפחתת תחלואה ועומס על מערכת הבריאות.

גם הטיפולים הבאים צפויים להיכנס:

• פלוביקטו (Pluvicto) הוא טיפול רדיוליגנדי (RLT) ממוקד מטרה, המוגש השנה לסל התרופות עבור חולי סרטן ערמונית גרורתי בשלב מתקדם, לאחר מיצוי קווים טיפוליים אחרים. הטיפול מבוסס על לוטיציום -177 המצומד לPSMA, ומאפשר פגיעה מדויקת בתאי הגידול תוך צמצום הפגיעה ברקמות בריאות. הטיפול אושר על ידי ה- FDA, EMA- ומשרד הבריאות.

• קיסקלי (Kisqali) היא תרופה ממוקדת ממשפחת מעכבי CDK4/6, המיועדת לחולות סרטן שד מסוג -HR+/HER2 כטיפול המיועד למניעת חזרת המחלה לאחר ניתוח והקרנות. הטיפול מפחית בכ-40% את הסיכון לחזרת המחלה, וניתן במינון מותאם עם פרופיל תופעות לוואי בר־ניהול, המאפשר חזרה לשגרה והמשך תפקוד לאורך תקופת הטיפול.

שר הבריאות, חיים כץ, מסר: "הסל הישראלי הוא אחד המעודכנים בעולם, וזו אחת הגאוות שלנו. הוגשו בקשות בגובה של מליארד שקלים והתכנסנו ל-650 מיליון, במסגרת זו הוכנסו 107 טכנולוגיות חדשות... גם השנה הצלחנו לשמור על מסגרת סל גבוהה, מאשר החלטת הממשלה שהייתה 550 מיליון. אני יודע שכמה שלא ניתן, זה אף פעם לא יספיק. לצערנו, לא יכולנו לספק את כל הרצונות. אנחנו במשרד לא מתערבים בעבודת הוועדה. לצד זאת חשוב לנו שהחלטות הוועדה יהיו מגוונות, גם תרופות מצילות חיים אך גם תרופות למחלות כרוניות שמשפרות את איכות החיים".

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "ועדת הסל היא ביטוי מובהק לאחריות הלאומית שלנו ולמחויבות של משרד הבריאות לאזרחי ישראל. בכל שנה, בזכות המנגנון המקצועי והמסור הזה, אנו מצליחים להגיע לשיווי משקל מורכב ורגיש בין צרכים רבים ומשאבים מוגבלים. אנחנו חיים עם הדואליות הזו יום-יום - מצד אחד גאווה גדולה על כך שהצלחנו להעניק מענה לכל כך הרבה אנשים ולשנות את חייהם, ומצד שני הכיווץ בלב על אלה שטרם הצלחנו לתת להם מענה. האחריות הזו מלווה אותנו, ואנו מחויבים להמשיך לפעול כדי שבעתיד נוכל להרחיב את המענה גם עבורם".

"אנו זוכים לשבחים ממדינות רבות בעולם על המודל הייחודי שנבנה כאן - מודל שמצליח לייצר סינתזה אמיתית בין שיקולים קליניים, שיקולים חברתיים ועקרונות של צדק חברתי", הוסיף. הוועדה הזו מבטאת את המצוינות של מערכת הבריאות הישראלית - היכולת להתמודד עם אתגר מורכב, לנהל דיון ענייני ומקצועי, ולהוציא תחת ידיה תוצר שמבוסס על קונצנזוס רחב ואמון ציבורי. כולם מבינים שהעבודה שנעשית כאן היא עבודה מקצועית, יסודית ונכונה למען בריאות הציבור".