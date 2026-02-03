בעקבות הריקול על נוטרילון: הצעדים של משרד הבריאות

בשבוע שעבר משרד הבריאות הורה על ריקול על חלק ממוצרי הפורמולה למזון לתינוקות של נוטרילון, בעקבות דיווח לפיו נמצא רעלן צרוליד בחומצת השומן המשמשת כרכיב בפורמולות לתינוקות. הריקול התמקד באריזות 800 גרם של נוטרילון שלב 1 ונוטרילון AR באריזות 400 ו-900 גרם.

עם הדיווחים על הימצאות הרעלן באריזות הללו, משרד הבריאות פנה לחברת טבע, היבואן של נוטרילון בישראל, וכן ליצרנית הפורמולה באירופה, בבקשה לקבלת התייחסות מיידית לניהול סיכון להימצאות צרוליד באצוות הקיימות בישראל.

רשות בטיחות המזון האירופית (EFSA) פרסמה אתמול (שני) הערכת סיכונים מדעית בתגובה לריקולים גלובליים לאחר הימצאות רעלן צרוליד בחומר גלם המשמש להכנת מזון לתינוקות. EFSA איששה את ערך הסף הבריאותי של הרשות האירית בהקשר של תרכובות מזון לתינוקות (תמ"ל) שלב 1, עליו התבסס מערך הרגולציה במזון של משרד הבריאות.

בנוסף, רשות בטיחות המזון האירופית החליטה על קביעת סף פעולה גבוה יותר לתרכובות מזון לתינוקות שלב 2. בעקבות כך, בישראל כמו בעולם תגובש בנושא רגולציה מחייבת.

הרעלן צרוליד מיוצר על ידי חיידק הבצילוס צראוס, ואינו מושמד בחום או בתנאים חומציים. חשיפה לרעלן זה ממינונים מסוימים עלולה לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן והתכווצויות, שלשולים ובמקרים חריגים לחולשה, בעיקר בקרב תינוקות. נכון למועד זה לא קיימת רגולציה ספציפית בעולם עבור הרעלן, החקיקה הקיימת מתייחסת לחיידק הבצילוס צראוס בלבד.

במשרד הבריאות מבהירים כי לפי שעה, לא התקבלו מבתי החולים או קופות החולים אינדיקציות לכך שתינוקות נפגעו מהשימוש במוצר.