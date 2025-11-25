הקורבן ה-11: בן שנה שלא חוסן נגד חצבת נפטר מסיבוכי המחלה

הקורבן ה-11 למגפת החצבת: משרד הבריאות הודיע היום (שלישי) על מותו של פעוט כבן שנה, שלא חוסן נגש חצבת, ונפטר מסיבוכי המחלה. גם במקרה תמותה זה, כמו מרבית עשרת האחרים, מדובר בתינוק בריא ללא מחלות רקע, שלא חוסן נגד המחלה. עד המועד בו נדבק במחלה - היה בריא וללא מחלות רקע.

מבית החולים הדסה עין כרם בו טופל התינוק נמסר: "ביחידה לטיפול נמרץ ילדים נפטר הלילה תינוק בן שנה וחצי אשר הובא לפני כעשרה ימים במצב קשה, עם חסימת נתיב אויר על רקע זיהום קשה.

לדברי המשפחה, סבל ממחלת החצבת לאחרונה. צוות היחידה לטיפול נמרץ טיפל בתינוק ועשה כל שניתן למענו, אך מצבו הרפואי המורכב התדרדר עד שנאלצו לקבוע הלילה את מותו".

במשרד הבריאות הדגישו כי "חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן - מצילה חיים".

במקביל, המליצו לכל הילדים להתחסן בגילאי שנה ושש - במסגרת תוכנית החיסונים השגרתית. לצד זאת, מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי באזור ההתפרצות, ולחסן תינוקות בני חצי שנה עד 11 חודשים באזורים הללו או בעת ההגעה אליהם - במנה נוספת.

משרד הבריאות

מנתוני משרד הבריאות עולה, כי כיום ישנם 14 חולי חצבת המאושפזים ברחבי הארץ - בהם ארבעה במחלקות טיפול נמרץ. כמחצית מחולים מאושפזים בבית החולים הדסה עין כרם. מתחילת ההתפרצות, נרשמו 688 אשפוזים בבתי החולים.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

עוד הדגישו במשרד, כי הם ממליצים למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילאי חצי שנה עד 11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.