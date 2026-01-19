סכנת הבהלה לחלבון: כמה המלצת התזונה של טראמפ חיונית לנו?

אחת מהנחיות התזונה החדשות והמפתיעות של טראמפ היא צריכה גבוהה של חלבון • מה עומד מאחורי ההחלטה ועד כמה באמת המרכיב חיוני לנו? • סיוון אלקלק מונייר יצאה לבדוק

אחת מהנחיות התזונה החדשות והמפתיעות של ממשל טראמפ היא צריכה גבוהה של חלבון - ההמלצה היומית מזנקת ב-100%, והשומן הרווי כבר לא האויב. מה עומד מאחורי היפוך הצלחת של טראמפ ועד כמה באמת החלבון חיוני לגוף שלנו? הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הבריאות של i24NEWS, סיוון אלקלק מונייר, יצאה לבדוק. 

סכנת הבהלה לחלבון | צריכת המוצרים המעובדים שיצאה משליטה והנזק שהם עלולים לגרום

זה נמצא כמעט בכל דבר שאנחנו אוכלים או שותים, ומדברים איתנו עליו בלי סוף. חלבונים. בין אם הם בחלב, בביצים או באבקות ובחטיפים למיניהם. אם בעבר חשבנו שהחלבון מומלץ רק למתאמנים בחדרי הכושר, כיום יצרני המזון דואגים להוסיף חלבון כמעט לכל מוצר - וגם לפרסם אותו ככזה. 

תחילה היה סימון ה-PRO על אריזות מעדני חלב ויוגורטים, ועכשיו זה מגיע אפילו ללחם. בשבוע שעבר ממשל ארה"ב הכריז על שינוי בפירמידת המזון המומלצת - והחלבון הוא הכוכב שעלה לראשה.

אין ספק שהחלבון חיוני לגוף האדם, אבל האם יכול להיות מצב שאנחנו צורכים יותר מדי ממנו? בעולם שבו לא תמיד כל מה שכתוב על אריזת מוצרי מזון הוא גם בהכרח נכון - המומחים חוששים מזיופים שיגרמו לנו נזק.

ובשורה התחתונה, כמו בכל תוסף מזון - החלבון טוב ומועיל עד גבול מסוים. ותמיד צריך להתייעץ עם המומחים כדי לוודא שלא מגזימים.

