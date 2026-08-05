מאגרי בנק הדם מתרוקנים: מד"א בקריאה דחופה לציבור לתרום דם

שירותי הדם של מגן דוד אדום יצאו היום (רביעי) בקריאה דחופה לציבור להגיע באופן מיידי לתחנות התרמת הדם ברחבי הארץ, זאת בעקבות מחסור חמור ומדאיג במלאי בנק הדם הלאומי.

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מדי שנה במהלך חודשי הקיץ חלה ירידה משמעותית במספר התורמים בשל חופשות בארץ ובחו"ל והחום הכבד, בעוד שהדרישה למנות דם בבתי החולים ולצה"ל נמשכת ללא הפסקה עבור חולי סרטן, יולדות, נפגעי תאונות דרכים ומנותחים. כדי לשמור על מלאי תקין ולהבטיח אספקה רציפה של מנות מצילות חיים, נדרשים מדי יום כ-1,200 תורמי דם.

סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א, ד"ר רפאל סטרוגו, הדגיש את חשיבות ההירתמות והסביר: "מלאי הדם בישראל חייב להיות זמין בכל רגע נתון. מדי יום אנו מספקים מנות דם ומרכיבי דם לכלל בתי החולים בארץ ולצה"ל, עבור אלפי מטופלים הזקוקים להן. בתקופת הקיץ אנו חווים ירידה משמעותית במספר תורמי הדם, בעוד שהצורך במנות דם נמשך ללא הפסקה. כל מנת דם הנתרמת היום עשויה להציל חיים כבר מחר. אני קורא לציבור להגיע לתחנות ההתרמה ולהירתם למשימה הלאומית של הצלת חיים".

בארגון מבהירים כי שירותי הדם פועלים 24/7 וכי תרומה אחת יכולה להציל את חייהם של עד שלושה בני אדם. מנכ"ל מד"א, אלי בין, קרא גם הוא לכל מי שבריאותו מאפשרת זאת להתגייס למאמץ: "דם אי אפשר לייצר, אי אפשר לייבא ברגע האמת, ואי אפשר להחליף. התרומה של כל אחד ואחת מהציבור יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות עבור חולה סרטן, יולדת, פצוע קשה או ילד הזקוק לטיפול מציל חיים. אני קורא לכל מי שיכול, הקדישו כמה דקות, הגיעו לתרום דם והיו שותפים להצלת חיים".