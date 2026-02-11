לקראת יום האהבה: המאבק על האינטימיות של חולי הסרטן

יום הוולנטיין, המצוין מדי שנה ב-14 בפברואר, הוא עבור רבים חגיגה של זוגיות ורומנטיקה. אולם עבור עשרות אלפי מתמודדים עם מחלת הסרטן בישראל, היום הזה מביא איתו לעיתים מורכבות רגשית ופיזית. מחלת הסרטן והטיפולים המלווים אותה – ניתוחים, כימותרפיה והקרנות – משפיעים באופן רב-ממדי על המיניות והדימוי העצמי, והופכים לא פעם לאתגר משמעותי בשמירה על איכות החיים והקשר הזוגי.

לנה קורץ אלמוג, מטפלת במיניות באגודה למלחמה בסרטן, מסבירה כי השינויים הפיזיים הם רק חלק מהתמונה. "הטיפולים עלולים להוביל לעייפות כרונית, כאב ושינויים במראה החיצוני המשפיעים על התשוקה", היא מציינת. "בצד הרגשי, החרדה מפני המחלה והפחד מהישנותה יוצרים מחסומים פסיכולוגיים שמובילים לחוסר פניות רגשית לאינטימיות. חשוב להבין שאינטימיות היא הרבה מעבר לקיום יחסי מין – היא כוללת קרבה, מגע, חום וחיבור, והשמירה על ההיבטים הללו קריטית לתהליך ההחלמה".

אחד החסמים המרכזיים בקרב זוגות המתמודדים עם המחלה הוא הפגיעה בדימוי הגוף. צלקות, אובדן איברים או שינויים הורמונליים מאלצים את המטופלים "להכיר את העצמי מחדש". בנוסף, טיפולים מסוימים עלולים לשבש את הפוריות, מה שיוצר מצוקה נפשית נוספת בקרב צעירים. באגודה למלחמה בסרטן מדגישים כי תקשורת פתוחה וכנה בין בני הזוג היא המפתח למציאת דרכים חדשות לשימור הקרבה, ולעיתים דווקא המשבר מאפשר לטפל בקונפליקטים ישנים ולחזק את הקשר.

לרגל יום האהבה, האגודה למלחמה בסרטן מזכירה כי הסיוע המקצועי נגיש וזמין לכל מי שנזקק לו. האגודה מציעה ייעוץ מיני ללא תשלום עבור חולי וחולות סרטן, בני ובנות זוגם, וכן עבור מי שאינו בקשר זוגי. השירות ניתן בחינם ובדיסקרטיות בשפות עברית, רוסית ואנגלית, ללא צורך בהפניה רפואית.

למידע נוסף ופנייה לייעוץ מיני (ללא תשלום):

ניתן להתקשר לטלפון: 03-5721643 או לפנות בדוא"ל: miniut@cancer.org.il. מידע נוסף זמין במוקד ה"טלמידע" של האגודה למלחמה בסרטן המאויש 24/7 בשיחת חינם: 1-800-599-995.