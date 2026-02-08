לא טרנד תמים: הדיאטה שהפכה ללהיט ועלולה לסכן את חייכם

דיאטת הקרניבורים החדשה: ביס ענק מאכילת בשר נא - זה הטרנד החדש שסוחף את הרשתות החברתיות. זה הפך ללהיט בקרב צעירים ישראלים - שטוענים כי זה בריא, מחטב ואף מסייע לנו לעכל טוב יותר את האוכל. הערב (ראשון) כתבת הבריאות סיוון אלקלק-מונייר הביאה את כל הפרטים על הטרנד - והאם הוא בכלל בריא?

מדובר בטרנד טיקטוק מוכר של משפיענים ומפורסמים רבים ברחבי העולם. כמו ליבר קינג ופאולי לונג שמפרסמים סרטונים של עצמם אוכלים סטייק נא.

אז האם זה באמת בריא? התשובה היא לא ממש. מחקרים מדעיים שפורסמו לאורך השנים מצאו כי בשר נא עלול להכיל חיידקים כמו סלמונלה והסיכון גבוה במיוחד כשזה מגיע לבשר טחון או קצוץ - החיידקים יכולים להתפזר בכל הבשר. עוד נמצא כי זה גורם לעלייה במקרי הרעלות המזון, ולכן ממליצים על בישול הבשר לפני אכילתו.

רבים מכירים גם את דיאטת הפליאו, או כמו שהיא מוכרת - דיאטת אנשי המערות. תפריט שמנסה להחזיר אותנו להרגלי האכילה של הציידים-לקטים הקדמונים, ושם, בין היתר, גם יש בשר נא. והמומחים כבר מזהירים: אכילה תדירה של בשר נא עלולה להיות מסוכנת ולחשוף את הגוף לשורה של סיכונים בריאותיים.

אז פעם הבאה שתיתקלו בסרטון כזה בטיקטוק, אל תמהרו לקחת ביס - בשר נא על בסיס קבוע זה לא טרנד תמים, וזה עלול לעלות בבריאות שלכם.