תושב בני ברק נעצר אחרי שמכר "תרופות קסם" נגד חצבת

משטרת בני ברק-רמת גן פתחה היום (שלישי) בחקירה סמויה לאחר שהתקבל דיווח ממשרד הבריאות על חשד לייצור והפצה של תרופות מסוכנות האסורות על פי החוק.

החשוד, תושב בני ברק בן 65, נעצר אתמול בביתו במהלך פשיטה של שוטרי הבילוש והחקירות בשיתוף אגף האכיפה והפיקוח של משרד הבריאות. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ומעצר בית.

החקירה החלה לפני כשלושה שבועות, בעקבות בדיקה פנימית של משרד הבריאות שחשפה מכירת תכשירים שהוצגו כתחליף לחיסון החצבת, ומתן טיפולים לא הולמים. על פי החשד, החשוד הציג עצמו כבעל מקצוע בתחום הבריאות, מכר כדורים, טיפות ושמנים שונים וטען כי הם מונעים או מרפאים את המחלה.

במהלך החיפוש בביתו נתפסו שמנים, אבקות חשודות וקפסולות ריקות ששימשו להכנת מוצרים לא מאושרים, וכן מסמכים רפואיים של לקוחות.

ד"ר ספי מנדלוביץ', המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, הזהיר: "חצבת היא מחלה מסוכנת ומדבקת, שעלולה להסתיים בסיבוכים קשים ואף במוות, במיוחד בקרב ילדים שאינם מחוסנים. הפצה של תרופות מזויפות וטיפולים בידי גורמים לא מוסמכים מהווים סכנה ממשית לבריאות הציבור".