משרד הבריאות: אחד מכל שלושה בני 65 ומעלה חולה בסוכרת

משרד הבריאות פרסם את דו"ח מצב הסוכרת בישראל לשנת 2023, שממנו עולה כי שיעור חולי הסוכרת בישראל יציב ועומד על 7.4% מהאוכלוסייה – 696,121 חולים מגיל שנתיים ומעלה.

כמו כן, הדו"ח חושף כי מגיל 65 אחד מכל שלושה ישראלים מתמודד עם המחלה, וכי שיעורי ההימצאות עולים בהדרגה מגיל 35 ועד גיל 84, ואז יורדים.

עוד עולה מהנתונים: שיעור חולי הסוכרת בקרב גברים גבוה יותר מאשר בקרב נשים, ושכיחות המחלה גבוהה במיוחד בשכונות במצב חברתי-כלכלי נמוך ובינוני-נמוך. בנוסף, שיעורי הסוכרת באוכלוסייה הערבית והבדואית גבוהים יותר מאשר באוכלוסייה היהודית.

במשרד הבריאות מציינים כי זה למעלה מעשור מתבצעות יוזמות לאומיות להתמודדות עם מגפת ההשמנה והסוכרת, בהן התוכנית "אפשריבריא" לעידוד אורח חיים בריא, הפחתת צריכת סוכר, מלח ושומן רווי, לצד צעדים חינוכיים, רגולטוריים וקהילתיים.