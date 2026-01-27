סלמון או פורל? התביעה שמסעירה את עולם ההזרקות האסתטיות

בשנה האחרונה הזרקת זרע הסלמון הפכה לטרנד הכי חם בעולם הקוסמטיקה - וגם בישראל. הטיפול עצמו נחשב לבטוח - הוא מבוסס על חומרים טבעיים המופקים ב-DNA של דג הסלמון, אורכו כעשר דקות, והתחושה במהלכו דומה לזו בעת הזרקת בוטוקס או שאר החומצות המוזרקות כיום לעור. אלא שסערה אופפת כעת את הטיפול הפופולרי.

חברת אומגה-מדיקס, היבואנית הבלעדית של הטיפול בישראל, תובעת את חברת פרומדיקס, המספקת טיפול דומה המוצג כמבוסס על חומרים פעילים המופקים מדג הסלמון, אלא שבפועל החומר הפעיל מופק מדג פורל - ובכך מטעה את הציבור לחשוב שמדובר בטיפול זהה.

עוד נטען בתביעה כי הטיפול של חברת פרומדיקס נמכר לרופאים במחיר הנמוך בכ-50% ממחיר המוצר המתחרה, בנוסף להבדל המשמעותי מבחינת ה-DNA בין שני מיני הדגים מהם מופק החומר הפעיל.

מחברת פרומדיקס נמסר בתגובה: "טענות התובעת משוללות כל יסוד, וכתב התביעה רצוף סילופים. מדובר בתביעה שהוגשה על ידי מתחרה ישיר בעל אינטרסים עסקיים ברורים. החומר הפעיל הקרוי 'פולינוקלאוטידים', ניתן להפקה ממספר מקורות שונים - זרעי דג הפורל נחשבים דווקא כיעילים יותר לצורכי טיפולים אסתטיים מאשר זרעי דג הסלמון, ואלפי רופאים עושים שימוש תדיר ומוצלח במוצר ביודעם זאת.