תרד מול קייל: מה יותר מזין?

תרד וקייל שניהם זוכים לשבחים כ"סופרפוד" - ומסיבה טובה. הירקות העליים האלה מלאים בחומרים מזינים חיוניים ובתרכובות ששומרות על הבריאות. אכילתם כחלק מתזונה מאוזנת יכולה לתרום בכל דבר, מהבריאות של הלב ועד לתפקוד המוח.

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מי בריא יותר?

למרות ששניהם מזינים, תרד מוביל על פני קייל בהרבה תחומים, כולל תכולת ויטמינים ומינרלים ורמות של נוגדי חמצון מסוימים.

עם זאת, מחקרים מראים ששניהם מועילים לבריאות. לדוגמה, מחקרים מראים שאכילת ירקות עליים ירוקים, כמו תרד וקייל, יכולה להפחית את הסיכון להתפתחות סוגים מסוימים של סרטן, לירידה קוגניטיבית ולמחלות לב.

סקירה מ-2021 מצאה שצריכה גבוהה יותר של ירקות עליים ירוקים קשורה לירידה של 7% בסיכון לכל אירועי מחלות לב וכלי דם, כולל שבץ ומחלת לב כלילית.

הוספת הירקות לתזונה שלך יכולה גם להגדיל את צריכת הוויטמינים והמינרלים החיוניים, וגם את תרכובות הנוגדות חמצון כמו קרוטנואידים.

תרד עשיר יותר ברוב החומרים המזינים

כשמדובר בתזונה, תרד גובר על קייל ברוב הוויטמינים והמינרלים. תרד הוא מקור טוב יותר לחומצה פולית, ויטמין A, ויטמין E, ויטמין K, ברזל, מגנזיום, מנגן ואשלגן.

ויטמין A נחוץ לראייה, לתפקוד המערכת החיסונית, לתפקוד הקוגניטיבי ולבריאות הרבייה. מגנזיום ואשלגן הם מינרלים שמשחקים תפקיד חשוב בוויסות לחץ הדם. תרד גם עשיר יותר בניטראטים, שהם תרכובות שמרחיבות את כלי הדם ותומכות בוויסות לחץ דם בריא.

בנוסף, לתרד יש רמות גבוהות יותר של פיגמנטים צמחיים קרטנואידיים כגון לוטאין וזאקסנטין. תרכובות אלו בעלות תכונות חזקות להגנה על התאים ועוזרות לתמוך בבריאות העיניים.

קייל מכיל יותר סיבים, ויטמין C וסידן

למרות שהתרד מצטיין ברוב הקטגוריות, הקייל מנצח בכמה חומרים תזונתיים מרכזיים. הוא מספק 67% יותר סיבים מהתרד. סיבים חיוניים לשמירה על עיכול בריא ולהגנה על בריאות הלב.

קייל גם מכיל יותר ויטמין C - נוגד חמצון שיכול לעזור להגן על התאים מפני נזק ותומך בבריאות החיסונית הכללית. הוא גם מעט עשיר יותר בסידן מתרד. בנוסף, תרד מכיל רמות גבוהות של אוקסלטים, חומרים שמפחיתים את הספיגה של מינרלים כמו סידן בגוף. בגלל זה, קייל הוא מקור טוב יותר לסידן מאשר תרד.

איך להשתמש בשניהם

מומלץ לצרוך מגוון עלים ירוקים, כולל קייל ותרד. הקייל יותר סיבי ויש לו טעם מריר, בעוד שלתרד יש טעם עדין יותר ומרקם רך יותר.

אפשר ליהנות מתרד וקייל גם טריים וגם מבושלים. אם אתם מתכננים לאכול את הקייל נא, למשל בסלט, ניתן לרכך אותו על ידי טפטוף שמן זית ועיסוי העלים בין האצבעות למשך כמה דקות. זה עוזר לפרק את הסיבים בעלים ולהפוך אותם לרכים יותר.

שיקולים נוספים

תרד וקייל מאוד בריאים. עם זאת, יש כמה חסרונות שכדאי לקחת בחשבון.

חלק מהירקות, כמו תרד, עשירים בחומרים אנטי-תזונתיים שנקראים אוקסלטים. אוקסלטים נקשרים למינרלים, כמו סידן, במערכת העיכול שלך, ועושים את זה יותר קשה לגוף שלך לספוג אותם. עם זאת, בישול תרד, כמו הרתחה, יכול להפחית משמעותית את רמות האוקסלטים, מה שיכול לשפר את זמינות החומרים המזינים.

גויטרוגנים בקייל

ירקות ממשפחת המצליבים, כמו קייל, מכילים חומרים שנקראים גויטרוגנים. בכמויות מוגזמות, גויטרוגנים עלולים להשפיע על ייצור הורמוני התירואיד (בלוטת התריס). למרות שבישול מפחית את רמות הגויטרוגנים, עדיף להימנע מצריכת כמויות גדולות של מזונות שמכילים את החומר, כמו קייל, במיוחד אם יש לכם מחלות בבלוטת התריס.