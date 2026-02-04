אחרי יומיים: החתן שקיבל התקף לב התעורר בבית החולים

המרכז הרפואי קפלן עדכן היום (רביעי) כי חל שיפור משמעותי במצבו של החתן בן ה-35 שהתמוטט במהלך האירוע ביום שני בערב. הבוקר הגבר התעורר וכבר לא נמצא בסכנת חיים מיידית.

מי שהחלה לבצע את ההחייאה והזעיקה את כוחות ההצלה היא בת משפחה, חובשת במד"א. חובשים ופרמדיקים שהגיעו לאולם, החלו מיד בפעולות החייאה והזעיקו כוחות נוספים.

בן סיני, חובש באיחוד הצלה שהיה אורח בחתונה, סיפר כי הבחין בהמולה ובחתן שהתמוטט ועבר דום לב, והחל מיד בפעולות החייאה בסיוע חובשים נוספים, כולל שימוש בדפיברילטור שהיה באולם.

ד"ר נטליה קופמן, מנהלת טיפול נמרץ לב במרכז הרפואי קפלן: "חל שיפור ניכר במצבו של המטופל שהגיע אלינו מאולם האירועים בשפלה. לאחר טיפול אינטנסיבי של הצוות הרפואי, המטופל התעורר ומתקשר עם סביבתו. בשלב זה ניתן לומר כי הוא יצא מכלל סכנה מיידית, אך הוא עדיין זקוק להמשך השגחה ומעקב צמוד ביחידה לטיפול נמרץ לב על מנת להבטיח את יציבותו. הצוות הרפואי ממשיך בתהליך הבירור לנסיבות שהובילו לתקרית".