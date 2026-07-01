"האוזמפיק של הטבע"? טרנד משקאות הג'לטין מבטיח הרזיה מהירה - המומחים סקפטיים

האם משקה ג'לטין הוא פתרון הקסם החדש להרזיה? אפשר להכין אותו בבית, וברשת מבטיחים שהוא מעניק תחושת שובע ומסייע להוריד קילוגרמים רבים בתוך חודשים ספורים. אז האם זהו "האוזמפיק הטבעי" החדש - או עוד טרנד ויראלי?

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בעולם ההרזיה צץ לו טרנד חדש: אנשים מערבבים אבקת ג'לטין במים חמימים, שותים את המשקה וממשיכים את היום. הטרנד החדש שכובש את הרשתות הפך גם, כצפוי, למקור לרווחים. לא מעט עסקים זיהו את הביקוש למשקה שיש מי שמכנה "האוזמפיק הטבעי". ליאת משווקת את אבקות הג'לטין להכנה ביתית כבר כמה שנים, וכעת כשהטרנד צבר תאוצה יותר ויותר אנשים פונים אליה ומבקשים לנסות אותו בעצמם.

יש גם מי שלא מסתפקים רק במשקה, ומשלבים את הג'לטין במתכונים כחלק משגרת היום שלהם. מכאן ועד להבטחה לירידה במשקל הדרך עדיין ארוכה. בדרך כלל מי שנמצא בתהליך הרזיה מכניס שינויים נוספים בתפריט - בכמות המזון ובאיכותו או בפעילות הגופנית - ולכן קשה לייחס את התוצאה דווקא לג'לטין. ניב בכל זאת משוכנע שהג'לטין היה כלי שסייע לו לרדת במשקל ואף טוען שירד בזכותו עשרה קילוגרמים בחודשים ספורים.

המומחים מצננים את ההתלהבות. לדבריהם, אין הוכחה ששתיית ג'לטין בפני עצמה גורמת לירידה במשקל. היא אולי יכולה לתרום לתחושת שובע אצל חלק מהאנשים, אבל היא לא שורפת שומן ולא מחליפה תזונה מאוזנת.

אז נדמה שאחרי שנים ג'לטין הוא כבר לא האויב, אבל גם פתרון קסם הוא כנראה לא. כשברשת כל טרנד הופך בן רגע להבטחה גדולה, כדאי לבדוק מקרוב את ההשפעות שלו - לפני שמוסיפים עוד כוס אחת לשגרת היום.