אחרי הזריקות והניתוחים: קפסולת ההרזיה הישראלית שמגיעה לשנות את עולם הדיאטות

אחרי הזריקות והניתוחים, פטנט חדש מגיע לשגע את עולם הדיאטות - קפסולות הרזיה בפיתוח כחול לבן, שתורמות לתחושת השובע. כמה הפיתרון באמת כדאי - וממה כדאי להיזהר?

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשנים האחרונות עולם ההרזיה השתנה כמעט לחלוטין. מזריקות שהפכו נפוצות ועד טיפולים חדשניים לעודף משקל. ועכשיו גם בישראל, אלטרנטיבה חדשה - קפסולה במרשם רופא, שניתנת למטופלים ברחבי הארץ בחודשים האחרונים.

מאחורי הקפסולה הקטנה הזו יש שנים של פיתוח ישראלי כחול לבן. לאחר הבליעה, הקפסולה באה במגע עם נוזלי הקיבה ובתוך דקות משנה צורה למבנה תלת-ממדי דמוי ג'ל, שעטוף במעטפת ייעודית שנשארת יציבה בקיבה, מסייעת לתחושת שובע ובהמשך מתכלה ומתפנה באופן טבעי מהגוף.

המטרה אינה להשפיע על המוח או על הורמוני הרעב, אלא ליצור תחושת שובע מוקדמת באמצעות מנגנון פיזיקלי במערכת העיכול שאינו נספג בגוף.