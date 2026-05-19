כוחה המרפא של המוזיקה: הליכי השיקום שהדהימו את הרופאים

במחלקות הפנימיות של בית החולים "אסותא אשדוד" לא מטפלים רק בתרופות, אלא גם בנגינה רפואית מותאמת אישית - שמעוררת זיכרונות אצל חולי דמנציה ומחזירה קול למטופלים תשושים שלא דיברו זמן רב. כתבת הבריאות סיון אלקלק מונייר הביאה אתמול (שני) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על הפיילוט הייחודי שמכניס אור למחלקות האשפוז.

המיזם, שנולד ביוזמת קלינאית תקשורת בבית החולים, משלב מוזיקאים שעברו הכשרה ייעודית כ"נגנים רפואיים" ומגיעים לנגן ישירות לצד מיטתם של החולים. לא מדובר בהופעה פרטית או בבידור גרידא, אלא בפעולה רפואית המותאמת אישית לכל מטופל ומטופל.

חלק גדול מהמאושפזים במחלקות הפנימיות בישראל סובלים מדמנציה - מחלה המביאה לבלבול, לפגיעה בזיכרון ובהמשך גם לפגיעה קשה ביכולת התקשורת. מחקרים מראים כי מוזיקה משמשת ככלי וכגשר לתקשורת, במיוחד עבור חולים אלו. כאשר מנגנים למטופל מנגינה המותאמת אישית מתבנית נוף ילדותו, הצוות הרפואי מדווח על שינוי דרמטי: המטופלים פתאום "מתעוררים לחיים", מתחילים לזמזם ולשיר את מילות השירים - גם במקרים של חולים שכבר זמן רב לא דיברו כלל.

בנוסף, למטופלים תשושים מנגנים שירים לבקשת בני המשפחה במטרה לעודד אותם לדבר, ולחולים סופניים מנגנים שירים המציינים תחנות ורגעים בחייהם, המאפשרים סגירת מעגל מרגשת עם משפחתם.

הנגנים הרפואיים מגיעים לבית החולים פעמיים בשבוע בהתנדבות ומספרים על סיטואציה שבה כולם יוצאים נשכרים. גם בקרב הצוות הרפואי מורגש השינוי. לדבריהם, האווירה בבית החולים משתנה, ומטופל שקם בבוקר שמח, שלם ומבין את מצבו, מסוגל להתמודד טוב יותר עם הטיפול הלא פשוט שעובר עליו.

בעקבות הצלחת הפיילוט והרגעים המרגשים שהוא מייצר בחדרי האשפוז, בבית החולים כבר מאמצים את המיזם כשגרה קבועה במחלקה. כעת, קלינאי התקשורת ממליצים על דרך הטיפול הזו, בתקווה שהיא תתרחב ותתרום למטופלים נוספים הזקוקים לכך.