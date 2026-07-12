לרוב האנשים חסר הוויטמין החיוני הזה - והם אפילו לא יודעים

אם אתם מרגישים עייפים או חלשים ושום שינה טובה לא יכולה לרפא את זה, העייפות העמוקה הזו עשויה להיות מחוסר בוויטמין B-12.

לרוב B12 מקושר עם עייפות, תזונה טבעונית או מניעת אנמיה. עם זאת, מחקרים פורצי דרך מהתקופה האחרונה, ובהם מחקר מקיף של אוניברסיטת קורנל בשיתוף אוניברסיטת אלבמה, מראים כי התפקיד של הוויטמין הזה בגוף שלנו דרמטי והרבה יותר מורכב משחשבנו, במיוחד בכל הנוגע למערכת השרירים ולאנטי-אייג'ינג.

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החוקרים גילו כי B12 משמש כמעט כ"שומר סף" של תהליכים מטבוליים מרכזיים בגוף. לראשונה, הוכח כי מחסור בוויטמין פוגע ישירות בתפקוד המיטוכונדריה בשרירי השלד. המיטוכונדריה היא "תחנת הכוח" של התא, ומכיוון שלשרירים יש דרישות אנרגיה גבוהות במיוחד כדי לתפקד, פגיעה בה מובילה לירידה משמעותית במסת השריר ובכוחו.

בניסויים שנערכו על מודלים של עכברים מבוגרים, החוקרים מצאו כי מחסור ב-B12 הוביל להצטברות של פגמים ב-DNA המיטוכונדריאלי ולפגיעה ביכולת החמצון של השריר. מנגד, כאשר העניקו לחלק מהם תוסף של הוויטמין, התוצאות היו מפתיעות: נרשם שיפור משמעותי במבנה ובתפקוד המיטוכונדריה בשרירים, מה שסייע בבלימת ההיחלשות השרירית האופיינית לגיל המבוגר.

הממצאים האלו מתחברים לנתונים קליניים בבני אדם, המראים קשר הדוק בין רמות נמוכות או גבוליות של B12 לבין סיכון מוגבר לסרקופניה (אובדן מסת שריר וכוח הקשור להזדקנות) ותשישות אצל מבוגרים.

"צריך לערוך ניסויים על בני אדם, כרגע זה טרם-קליני, אבל זה מכין את הבמה להשפעה של ויטמין B-12 על תפקוד השריר," אמרה מרתה פילד, מחברת המחקר ופרופסור חבר במחלקת מדעי התזונה באוניברסיטת קורנל.

הבעיה הגדולה היא שמחסור גבולי בוויטמין אינו תמיד מציג את התסמינים הקלאסיים של אנמיה, אך הוא עדיין עלול לפגוע בחוסן המטבולי של הגוף וביכולת שלו להתמודד עם לחץ והזדקנות מואצת.

השורה התחתונה: מחסור בוויטמין B12 נותר נפוץ מאוד בעולם, במיוחד בקרב מבוגרים (בשל ירידה ביכולת הספיגה של הגוף עם הגיל) ובקרב מי שממעיטים בצריכת בשר ומוצרים מן החי. המדענים מעריכים כי בעתיד, הבנת המנגנונים הללו תאפשר רפואה מותאמת אישית, בה המינונים ייקבעו לא רק לפי מדד כללי בדם, אלא לפי אורח החיים והפרופיל המטבולי של השרירים של כל אדם.

בינתיים, ההמלצה הרפואית נותרת ברורה: אם אתם סובלים מחולשת שרירים לא מוסברת, מעייפות מתמשכת או נמצאים בקבוצת סיכון, בדיקת דם פשוטה ל-B12 ותיקון המחסור בעת הצורך עשויים להיות המפתח לשמירה על הגוף חזק וצעיר יותר.

איך אפשר לצרוך יותר מהוויטמין: מכיוון שוויטמין B12 מיוצר על ידי חיידקים, הוא נמצא באופן טבעי אך ורק במזונות מן החי. המקורות העשירים ביותר הם איברים פנימיים כמו כבד, בשר בקר, ודגים שמנים כמו סלמון וטונה. גם מוצרי חלב וביצים מספקים כמות טובה של הוויטמין, כאשר מחקרים אף מראים שה-B12 שבמוצרי החלב נספג בגוף ביעילות גבוהה במיוחד. עבור מי שמנהלים אורח חיים צמחוני או טבעוני, המדענים מדגישים כי אין מקור צמחי טבעי ואמין לוויטמין, ולכן הדרך הבטוחה ביותר לשמור על השרירים היא באמצעות צריכת מזונות מועשרים (כמו משקאות צמחיים או דגני בוקר) או נטילת תוסף תזונה תת-לשוני באופן קבוע.