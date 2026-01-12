ברקע המחאות באיראן: ההנחיות ל"מעבר לחירום" שנשלחו לביה"ח

משרד הבריאות שלח למנהלי בתי החולים נוהל הנשלח בעת מתיחות ובו מספר הנחיות • בין היתר, היערכות לקליטה מאירוע רב נפגעים, מעבר לעבודה באזורים ממוגנים, הקפצת צוותים ועוד

ברקע המחאות באיראן: ההנחיות ל"מעבר לחירום" שנשלחו לביה"ח
מסדרונות בית חולים, ארכיון

‏ברקע המחאות הגואות באיראן, משרד הבריאות שלח היום (שני) למנהלי בתי החולים מכתב ובו הנחיות נצורות למעבר מהיר משגרה לחירום. יובהר, כי מדובר בנוהל שגרתי שנעשה בכל זמן מתיחות. לפי המכתב מדובר על צעד היערכותי בלבד, כאשר נכון לעת זו אין שינוי בהערכת המצב. 

‏נוהל החירום כולל היערכות לקליטת נפגעים מאירוע רב נפגעים, מעבר לעבודה באזורים ממוגנים, הקפצת צוותים, שחרור מטופלים והפחתת פעילות שאינה דחופה.

במקביל, המצב באיראן ממשיך להסלים, כאשר על פי הדיווחים, במהלך ההפגנות בשבועיים האחרונים נהרגו לפחות 544 בני אדם ונעצרו למעלה מ-10 אלף. המוחים שנעצרו הועברו לבתי כלא.

איראן בוערת: תרגילי טילים ברקע המחאות ואזהרה מישראל: "כל ניסיון ליצור עימות יענה בחומרה"

בתוך כך, ‏גורמי אופוזיציה איראנים מעלים את החשש מאירועי דמים היום, כאשר מצד אחד פהלאוי קורא לאיראנים לצאת למרכזי הערים ומהצד השני, נשיא איראן קורא להפגנות תמיכה במשטר שצפויות להוציא את אנשי הבסיג' לרחובות.

בינתיים, המשטר האיראני מצא את האשם העיקרי במחאות - המוסד. על פי שר החוץ עבאס עראקצ'י, כי איראן מחזיקה "בראיות והוכחות" למעורבות של ארצות הברית וישראל בהפגנות במדינה. לטענתו, המוסד "עוקב אחר המחאות באמצעות סוכנים - והם הגורמים לכל הבלגן".

