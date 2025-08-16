אובחן לאחרונה עם חצבת: פעוט בן שנה נפטר בירושלים

מומלצים -

פעוט כבן שנה נפטר היום (שבת) בבית החולים שערי צדק בירושלים. המשפחה אמרה לצוות הרפואי שפינה אותו תוך מאמצי החייאה כי הוא אובחן לאחרונה עם חצבת, אך סיבת המוות עדיין לא נקבעה. אם סיבת המוות אכן הייתה חצבת, זהו הפעוט השני שנפטר מסיבה זו תוך שלושה ימים - אחרי שביום רביעי האחרון אירע מקרה נוסף בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים, אובחנו 503 חולים, מהם 187 חולים פעילים. מרבית החולים שאובחנו לאחרונה הינם מאזור ירושלים ובית שמש. 81% מהחולים הם ילדים שרובם לא חוסנו, וכן מרבית המאושפזים, הם ילדים שאינם מחוסנים. נכון להיום 12 ילדים מאושפזים, כולם מתחת לגיל 6 - שלושה מהם בטיפול נמרץ, כאשר אחד מחובר לאקמו. כל הילדים המאושפזים אינם מחוסנים, למעט שני מקרים שעדיין בבירור.

לאור כל אלו, משרד הבריאות מסר כי הוא קורא להורים להשלים את חיסוני השגרה, ובפרט את החיסון נגד חצבת. סטטוס החיסון זמין בפנקס החיסונים הדיגיטלי באתר האישי הממשלתי, וכן מידע נוסף והנחיות באתר משרד הבריאות.