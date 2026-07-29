רשת "אסותא" הודיעה היום (רביעי) כי בית החולים החדש של הרשת בראשון לציון ייפתח בתחילת שנת 2027. בית החולים החדש ישתרע על פני שטח של כ-35 מ"ר, ויהיה גדול פי כמעט 5 מבית החולים הנוכחי של הרשת הממוקם במערב העיר.

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היום נערך טקס פתיחת השלב הראשון שכבר החל לפעול בקמפוס החדש - מרכז לרפואה יועצת, בו ירוכזו רופאים מומחים ממגוון תחומים. לכשייפתח במלואו, בית החולים יציע שירותי רפואה ציבוריים לחברי כל קופות החולים, לצד שירותים פרטיים.

בית החולים נבנה מראש כבית חולים חכם וללא נייר, המבוסס על תשתיות תקשורת ובינה מלאכותית. תהליכי הקבלה יאפשרו למטופלים להגיע ללא הפניה מודפסת, ולהמתין ישירות לבדיקה. בין השירותים שבית החולים צפוי להעניק - פעילות כירורגית במגוון תחומים, בהם מרכז לניתוחי גב ועמוד שדרה מתקדם, מערך דימות, מכון לבריאות השד וקומה שלמה למערך פוריות. כלל חדרי הניתוח והאשפוז בבית החולים יהיו ממוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

גידי לשץ, מנכ"ל אסותא: "בית החולים החדש בראשון לציון מצטרף לבית החולים החדש שפתחנו אשתקד בבאר שבע, לצד הפריסה הארצית של בתי החולים והמרכזים הרפואיים הקיימים שלנו. אנו מקימים קמפוס רפואי חדשני, שיאפשר לתושבי השפלה והאזור לקבל מגוון רחב של שירותים ציבוריים ופרטיים במקום אחד, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ובתשתיות המותאמות גם למצבי חירום".